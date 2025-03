DarkSide Academy, i ricercatori europei alla Cittadella 

Giovani ricercatori e ricercatrici provenienti da dieci istituti europei di fisica si sono ritrovati dal 4 al 7 marzo a Monserrato, nella Cittadella Universitaria (dipartimento di Fisica), per la seconda edizione di “DarkSide Young Academy”, organizzata col patrocinio dell'Università e la sezione cagliaritana dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn).

La seconda edizione - la prima in Sardegna - è stata ideata da giovani ricercatori delle Università di Cagliari e della Federico II di Napoli. «DarkSide-20k mira a scoprire una nuova particella che può spiegare la grande presenza di materia oscura, invisibile nell'universo, usando un rivelatore in costruzione nei Laboratori nazionali del Gran Sasso», spiega Mattia Atzori Corona, 27 anni, che con Nicola Cargioli e Sara Tullio hanno organizzato l'evento. L’argon usato nell’esperimento DarkSide viene estratto in Colorado e trasportato in Sardegna nel pozzo minerario dell'ex impianto Carbosulcis, che i giovani ricercatori italiani e stranieri hanno potuto visitare. Qui sorgerà il progetto Aria, coordinato dall’Infn, che prevede la realizzazione della più alta colonna di distillazione criogenica mai costruita al mondo (circa 350 metri).

