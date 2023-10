Dario Vergassola star a Pula: «Far ridere è una grande magia» 

Alla fine per Dario Vergassola più di trent’anni sono come ieri. E i tempi in cui ha cominciato a fare comicità nei bar e nei piccoli teatri lasciando il lavoro di operaio, ritornano «lo dice anche mia moglie: tu vai avanti finché gli altri non si accorgono che qualcosa non va. Per me l’importante è non tornare al vecchio lavoro». Vergassola è il testimonial e intervistatore di punta del Pula Letteraria Oltre i confini organizzato dalla Fondazione Pula Cultura e dal Comune con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura oggi e ieri al Teatro Maria Carta.

Com’è stato diventare conduttore e intervistatore?

«Cerco di fare domande non noiose, ma anche divertenti. L’argomento della domanda è sempre serio ma la chiusa è sempre divertente. Una tattica che abbiamo usato anche io David Riondino, raccontando l’Odissea: lui fa quello serio, io quello buffo, e chi guarda qualcosa impara. Ho dato una scorsa ai libri, sono autori importanti. Voglio complimentarmi anche con gli organizzatori che hanno creato un festival interessante in un posto stupendo, e dopo che ci sono stato io potrà solo migliorare».

Quanto lavoro c’è dietro uno spettacolo?

«Sorprendere è importante. Così sembra tutto improvvisato, invece c’è tanto lavoro sotto, di prove e ricerca. E poi anche parecchia improvvisazione, amo improvvisare molto. Alla fine resto sempre un cazzaro da bar. Ultimamente mi sono divertito con le interviste anche su “Onlyfun”, un programma sul Nove, rete giovane per me che non sono giovanissimo».

Uno dei suoi primi libri si chiama “Me la darebbe”, l’ultimo, “Storie vere di un mondo immaginario”.

«In entrambi si parla di fantasie, con il lieto fine. Prima di essere uno scrittore, sono un buon lettore. Mi piace scoprire. Ultimamente ho giocato un po’ con le fiabe. Ho scritto una commedia per ragazzi, “La casa delle storie strampalate”. Qui ho rielaborato i cattivi delle favole, mostrando com’erano da bambini, perché i bimbi cattivi non esistono. Da piccola per esempio la strega è una ragazzina un po’ sulle sue, spesso con gli occhi sul telefonino. Voglio dire che i giovani devono dire ciò che provano, condividerlo, non nasconderlo. È un modo per parlare di problemi dell’adolescenza, col sorriso. Avevo anche io gli attacchi di panico, sono stato meglio quando li ho condivisi».

Ha collaborato anche con lo youtuber divulgatore scientifico Barbascura X.

«Ho scritto un capitolo del suo libro “Il satiro scientifico”. Lui è un bravissimo divulgatore. Mi ha chiesto un breve racconto sulla cacca. Lo faccio volentieri».

Oggi cosa la fa ridere?

« La battuta veloce, che ti colpisce immediatamente. E più la cosa è seria, e fai ridere, più sei bravo. Perché si può ridere di tutto, e quando scatta la risata, tutto è perdonato. È una magia, come trasformare il piombo in oro. E il più grande alchimista che conosco è Corrado Guzzanti».

