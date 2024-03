Dargen D’Amico, Eugenio Finardi, Paolo Belli  

Musica e animazione di livello per la l’edizione numero 665 della festa di Sant’Antioco Martire, patrono della Sardegna. Tre giornate di musica costituiscono l’ingrediente principale per la cornice del palco allestito nel lungomare, in piazza Ferralasco, proprio davanti alla laguna. Dargen D’Amico, Eugenio Finardi e Paolo Belli con la sua Big Band, i nomi in primo piano. Ci saranno anche validissimi staff di supporto e gruppi spalla.

Si comincia sabato 13 aprile con una serata dedicata ai giovani che vedrà l’esibizione dei rapper sardi AlterEgo cui seguirà il popolare rapper e cantautore Dargen D’Amico, conosciuto anche per il suo ruolo di giudice al programma tv “X Factor”; in chiusura un dj set. Domenica 14 invece il momento clou con il celebre cantautore Eugenio Finardi e, nella stessa serata, Paolo Belli Big Band. Infine, la musica di lunedì 15, con il doppio concerto della band locale: Nuvolari canta e Zirighiltaggia omaggio a Fabrizio De Andrè.

Festa civile e religiosa giunta quest’anno alla sua edizione 665 che vede l’asticella salire anche grazie a un importante contributo concesso dalla Regione. Un programma ricco e variopinto, che contempla e unisce iniziative legate alle solennità religiose, a manifestazioni collaterali nel campo culturale ed enogastronomico. Particolarmente importante è il momento della processione, il lunedì, che sarà trasmessa in diretta su Videolina. Il corteo sarà aperto da cavalieri e gruppi folkloristici in rappresentanza delle 10 diocesi dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA