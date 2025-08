«Daremo un futuro all’isola dell’Asinara» 

«Si parla dell'Asinara come di un luogo dimenticato, ostaggio di vincoli, procedure e inerzie che durano da troppo tempo, ma la verità è che oggi abbiamo finalmente l'occasione di voltare pagina, con senso di responsabilità e piena consapevolezza del valore ambientale, storico e strategico di un'isola unica nel Mediterraneo». Lo afferma, in una nota, l'assessore regionale agli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda. «Lo stato di abbandono degli immobili siti sull'isola è la conseguenza diretta di un rapporto con lo Stato che sino ad ora non è stato chiaro - osserva Spanedda - i numerosi beni dismessi sono stati ceduti alla Regione, nella stragrande maggioranza dei casi, in condizioni fatiscenti».

Negli anni la Regione ha provato a far fronte a questa mole di ruderi attingendo al proprio bilancio: da ultimo è stato già previsto un impegno pari a 5 milioni di euro da parte della Conservatoria delle Coste, per la riqualificazione di alcuni edifici. Inoltre, nei mesi scorsi, «è stato attivato un tavolo di confronto tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto di sviluppo dell'Isola: a tal fine, abbiamo chiesto la riconvocazione del tavolo perché riteniamo imprescindibile porre in campo tutte le iniziative utili a consentire agli Enti territoriali di poter usufruire dei beni da questi individuati», specifica l’esponente della Giunta. «Ribadiamo quindi il nostro impegno a restituire all'Asinara un futuro all'altezza della sua storia e della sua bellezza: abbiamo però necessità di sapere che anche lo Stato intende collaborare in tal senso», conclude Spanedda.

