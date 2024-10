«Daremo un futuro ai 222 cani» 

Nella casa degli orrori i cani tenuti in condizioni terribili erano 222. Non 120 come censiti inizialmente, non 200 come detto poi, ma di più e abbaiavano senza sosta nel canile abusivo di Santu Lianu, si sbranavano tra loro, morivano di fame e di sete. I numeri reali emergono a tre giorni dallo sgombero dopo lo sfratto esecutivo delle proprietarie mamma e figlia, 80 e 53 anni, arrivato dopo il sequestro dell’area a inizio agosto da parte dei carabinieri della stazione di Flumini e la denuncia a carico delle stesse proprietarie per maltrattamento degli animali e gestione illecita di rifiuti.

La nuova sistemazione

A confermare i numeri e raccontare l’orrore è Mirko Magliani, del canile Shardana convenzionato con il Comune, che ospita tutti i cani prelevati dalla casa di Santu Lianu nella struttura Cave Canem. «Quando siamo andati per lo sgombero», racconta Magliani, «ci aspettavamo 120 cani, così come erano stati censiti, non 222. Abbiamo dovuto fare un lavoro enorme, iniziato alle 9 del mattino e finito, lì sul posto, intorno alle 18 ma proseguito nel nostro canile fino alle 21, perché abbiamo dovuto sistemare i cani, dare loro l’acqua e rifocillarli. Sono state dodici ore di lavoro intenso». Come già era emerso il giorno dopo lo sgombero, «arrivati al canile gli animali si sono addormentati. Erano sfiniti, ma finalmente sereni e lontani da tutto quello che avevano vissuto fino a quel momento. È stata una soddisfazione, vuol dire che abbiamo lavorato bene: se prima vivevano in una condizione che li rendeva aggressivi, qui nessuno abbaiava o piangeva».

Il triste scenario

Proprio gli operatori di Shardana, una decina, sono entrati per primi nella casa, dopo avere portato via i cani che si trovavano all’esterno. È stata l’operazione più difficile. «Era il degrado assoluto, una situazione igienico-sanitaria assurda», dice ancora Magliani, «sia per i cani sia per le signore che vivevano tra escrementi e rifiuti. Non c’era un centimetro calpestabile, i pavimenti erano coperti dalle feci. Siamo dovuti uscire diverse volte per riprendere fiato perché ci mancava il respiro».

Le forze in campo

Visto il numero esorbitante dei cani, era stato chiesto il supporto del canile Dog Hotel, che ha aiutato a trasportare gli animali. «Ci sono cani di tutte le età», racconta Magliani, «molti malati, ciechi. Due erano morti: si erano sbranati tra loro. In un affollamento del genere vigeva la legge del più forte, che mangiava, mentre i più deboli si nascondevano e molti erano denutriti». Ora saranno seguiti i protocolli sanitari necessari e «stiamo iniziando a formare i gruppi di quelli che potranno vivere insieme. Avranno un’intera corsia, più una degenza e altri box». Tutti sono sotto il controllo dei veterinari, soprattutto i più anziani, apparsi da subito molto deboli per le condizioni in cui vivevano».

Adozioni, la campagna

Dopo che saranno concluse queste fasi, si potrà passare alle adozioni. «I cuccioli ovviamente saranno quelli adottabili per primi perché, essendo rimasti lì per poco tempo, non hanno subito grandi traumi». Poi toccherà agli altri, per dimenticare l’orrore.

