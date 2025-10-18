«Dare soluzione ai problemi è il potere che ha il teatro» 

Antonio Cabiddu, presidente Cedac Sardegna, ricorda Paolo Bonacelli, grandissimo protagonista della scena italiana, che dal 1994 al 2003 è stato direttore artistico della Cooperativa Teatro di Sardegna.

****

Ho conosciuto Paolo Bonacelli nel 1990, grazie a Beppe Navello, regista che per tanto tempo collaborò con il Teatro di Sardegna, e che diresse “Il giuoco delle parti” di Pirandello.

Dal 1994 al 2003 è stato direttore artistico della Cooperativa Teatro di Sardegna che con lui ebbe una svolta significativa del proprio percorso, grazie alla scelta di spettacoli complessi, raffinati, mai banali determinati dal gusto e dalla formazione di un artista proveniente dal teatro colto, quello sperimentale degli anni ‘70, un artista che costruì il suo metodo, quello di un attore cerebrale ma mai freddo, capace di portare sul palco personaggi complessi con una precisione quasi chirurgica. Indimenticabili le sue interpretazioni di spettacoli considerati cult e che hanno calcato i più importanti teatri nazionali: “Terra di Nessuno” di Harold Pinter, per esempio, regista Guido De Monticelli. Lo spettacolo ottenne un grande successo di pubblico e di critica e lo scrittore inglese, presente al Teatro Valle di Roma, lo definì la migliore edizione in assoluto del suo testo. Nel cast anche l'attore Franco Noé, socio fondatore del Teatro di Sardegna. E poi “La Mandragola” di Machiavelli per la regia di Mario Missiroli (1996); “Ritorno a casa”, un'altra opera di Pinter che, anche questa volta presenziò al debutto romano al Teatro Quirino); “Canto dell'Isola Bambina” da AA.VV: i viaggiatori in Sardegna visti dagli autori locali; “La Pulce nell'Orecchio” di G. Feydeau, regia di Marco Bernardi in coproduzione con lo Stabile di Bolzano; “Le furberie di Scapino” di Molière regia di Sergio Fantoni; “Victor – i bambini al potere” di Roger Vitrac, regia di Mario Missiroli; “Aldo Moro, una tragedia italiana di Corrado Augias, in coproduzione con il Nuovo Teatro Eliseo, ultimo spettacolo che ha chiuso il percorso fatto insieme al Teatro di Sardegna, che grazie a alla sua generosità e insegnamenti ha dato ai soci attori la possibilità di crescere e arricchire il loro percorso professionale. Al teatro Paolo Bonacelli è rimasto legato tutta la vita, anche per quel piacere sottile della vita in compagnia. La duttilità della voce che passava dal suadente al roboante gli ha permesso di rendere vivi i grandi protagonisti del teatro, da Shakespeare a Pinter, da Sartre a Moliere.

L’ultima volta che Paolo è stato in Sardegna è venuto ospite nel 2016 all’interno della programmazione del Circuito/Cecad con lo spettacolo “Classe di ferro” di Aldo Nicolaj, ancora una volta attento alla drammaturgia contemporanea e ancora una volta attento a sfruttare il potere del teatro: «Dare soluzione ai problemi». Paolo mi mancherà non solo per la sua grandezza come attore ma anche come amico prezioso.



RIPRODUZIONE RISERVATA