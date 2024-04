Darderi tiene alto il tricolore ma escono in tre 

Luciano Darderi più forte della pioggia. Esordio vincente per l'italiano nei Sardinia Open, l'Atp 175 Challenger in corso sul rosso del Tc Cagliari: 3-6, 6-3, 6-4 su Thiago Tirante con il pubblico che ha trascinato il suo nuovo beniamino verso il successo. Poi la pioggia ha preso il sopravvento, facendo rimandare la sfida tra Francesco Maestrelli e Nuno Borges. La giornata era iniziata male per i colori azzurri, con l'eliminazione dei tre italiani in gara nel turno decisivo delle qualificazioni: Marco Cecchinato ha perso 7-5, 3-6, 6-4 contro Shintaro Mochizuki, Andrea Pellegrino 1-6, 6-4, 6-1 contro Juan Manuel Cerundolo, alfiere del circolo ospitante, e Francesco Passaro 6-3, 6-7(2), 7-6(1) contro Jesper De Jong.

Il programma di oggi

Oggi, giornata annunciata già sold out, si inizia alle 11 sui campi 2 (con Cerundolo che affronta Gabriel Diallo) e 14, mentre il programma del Centrale partirà alle 12 con Giulio Zeppieri opposto a Marton Fucsovic. Dopo il match tra Taro Daniel e Camilo Ugo Carabelli, gli appassionati potranno tifare altri due azzurri: prima Fabio Fognini contro Federico Coria, poi, nel match che chiuderà la giornata, Lorenzo Sonego contro Alex Michelsen. In singolare, in campo anche Maestrelli contro Borges. Il programma sugli altri campi verrà chiuso da cinque doppi. Tre di questi vedranno impegnati tennisti italiani. Quello che attirerà maggiormente le simpatie dei tifosi di casa sarà proprio quello targato “Tc Cagliari”, con Niccolò Dessì e Alberto Sanna, opposti a Yuki Bhambri e Francisco Cabral. Darderi e Tirante si troveranno stavolta dalla stessa parte della rete per affrontare Sriram Balaji e Andre Begemann. Poi, spazio a Maestrelli e Passaro, che sfideranno Petr Nouza e Miguel Angel Reyes-Varela.

Sardi a Roma

Esordio vincente per Lorenzo Carboni nelle Prequalificazioni degli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico, l'algherese ha battuto Luca Potenza 6-4, 2-6, 7-5 e nel secondo turno affronterà Andrea Picchione, tesserato per il Tc Cagliari, che ha superato con un doppio 7-5 Federico Campana. Semaforo rosso per Barbara e Marcella Dessolis (anche loro del circolo di Monte Urpinu), che nel doppio femminile hanno perso 6-1, 6-4 contro Eleonora Alvisi e Jennifer Ruggeri.



