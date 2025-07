Darderi in semifinale nell’Atp di Umago 

Sono tornati in campo la scorsa nell’Atp 500 di Washington i due italiani che hanno raggiunto gli ottavi di finale. Per loro due avversari forti e statunitensi. Matteo Arnaldi, che mercoledì sera aveva regolato con un doppio 7-5 Lorenzo Sonego nel derby azzurro, aveva il compito più problematico, contro la prima testa di serie e numero 4 del mondo, Taylor Fritz. Flavio Cobolli, invece, ha saputo scansare brillantemente l’ostacolo rappresentato dal giapponese Yoshihito Nishioka (99 Atp) in due set: 6-2, 7-6 () a favore del romano, 18 del ranking e nona testa di serie. Lo step successivo, Francis Tiafoe, sesto favorito del Mubadala City Open.

Ieri, nei quarti di finale del tabellone di doppio, Andrea Vavassori e Simone Bolelli (prime teste di serie) si sono sbarazzati in due set della coppia formata dall’austriaco Alexander Erler e dall’americano Robert Galloway: 6-4, 6-3 il punteggio per gli azzurri in un’ora e 18 minuti di gioco. Ora in semifinale Bhambri/Venus o Skupski/Smith.

Terra rossa

Sulla terra di Umago, in Croazia, Luciano Darderi, salito al n. 46 della classifica mondiale, cerca il secondo successo di fila dopo la vittoria di Bastad. Ieri ha battuto in tre set il numero 143 Dino Prizmic, diciannovenne di casa, 1-6, 6-2, 6-3. Adesso sfida Ugo Carabelli

In Repubblica Ceca

A Praga, sempre mercoledì, era finita per mano di due rappresentanti del Paese ospitante, la Repubblica Ceca, l’avventura di Elisabetta Cocciaretto (6-2, 6-4 da Linda Noskova, 23 Wta) e Lucrezia Stefanini (doppio 6-4 da Marie Bouzkova, 47).

RIPRODUZIONE RISERVATA