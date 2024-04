Darderi ed Errani, sono vittorie pesanti 

Subito tanti italiani protagonisti nel 1000 Combined sui campi di Madrid. Nell'Atp, Luciano Darderi regola 6-4, 6-2 in 80' il francese Gael Monfils e si regala un secondo turno contro lo statunitense Taylor Fritz. Quattro le azzurre in campo. Bel successo di Sara Errani che, dopo aver superato le qualificazioni, l'ha spuntata 3-6, 7-5, 7-5 sulla danese Caroline Wozniacki, ex numero 1 del mondo, in tabellone grazie a una wild card. Bene Lucia Bronzetti, che ha battuto con un doppio 6-3 la qualificata francese Varvara Gracheva e ora si troverà davanti la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 4. Salutano la capitale iberica Martina Trevisan (6-3, 5-7, 6-4 in 3h18' per mano della statunitense Sloane Stephens) ed Elisabetta Cocciaretto (3-6, 6-4, 6-4 dalla polacca Magda Linette). Per la toscana è stato letale il break subito sul 4-4 nel set decisivo.

Oggi si torna in campo alle 11. Il secondo incontro all'Arantxa Sanchez Stadium vedrà protagonista Lorenzo Sonego contro il qualificato francese Richard Gasquet.

Torna subito in campo Errani, stavolta contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 11 del tabellone. Il campo 6 sarà la base dei tifosi italiani, visto che il programma sarà aperto dalla sfida tra Flavio Cobolli e il cileno Alejandro Tabilo, seguito dal quella tra Matteo Arnaldi e l'australiano Christopher O'Connell. Il Manolo Santana Stadium celebrerà il match tra Rafa Nadal e la giovane wild card statunitense Darwin Blanch.

Cagliari, wild card in palio

L'Open del Tc Cagliari, che mette in palio per il vincitore una wild card per le qualificazioni dell'Atp Challenger 175 entra nel vivo con l'ingresso in gara delle quattro teste di serie. La numero 1 Federico Salomone, tesserato per il Tc Terranova, ha superato 6-1, 7-5 Carlo Cataldi (Poggio Sport Village), e oggi sfiderà per un posto in finale la numero 4 Giacomo Crisostomo, che nel quarto di finale targato “Tc Cagliari” ha regolato 6-3, 6-1 Alessandro Filippo Mondazzi. Nei due quarti della parte bassa del tabellone, doppio derby tra alfieri del circolo ospitante: il numero 2 del seeding Vito Dell'Elba è stato superato dal campione uscente Alberto Sanna 6-1, 1-6, 10-7. Il 3 Niccolò Dessì o a Riccardo Ciulli. Intanto, arriva il primo forfait per il main draw: Luca Nardi non recupera dalla distorsione alla caviglia rimediata nell'Atp 250 di Bucarest.



