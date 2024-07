Darderi e Fognini, va bene così 

Luciano Darderi e Fabio Fognini centrano i quarti di finale nei tornei Atp in corso di svolgimento questa settimana sulla terra battuta. Nel 500 di Amburgo, l'italiano di Villa Gesell, accreditato della testa di serie numero 7, ha dovuto sudare per un'ora e 53' per avere la meglio di Alexander Shevchenko, tennista russo naturalizzato kazako. Nei quarti di finale, Darderi sfiderà domani il vincente tra l'argentino Sebastian Baez, numero 3 del torneo, e il serbo Dusan Lajovic. Oggi (secondo incontro sul campo Centrale, a partire dalle 12), tocca a Flavio Cobolli affrontare il cinese Zhizhen Zhang, numero 8 del seeding.

Fognini non molla

Ottavi di finale anche per il 250 di Gstaad. E il match di Fabio Fognini è stato il solito concentrato di emozioni contrastanti, che hanno visto l'azzurro avere la meglio sul qualificato peruviano Juan Pablo Varillas (Peru) 3-6, 7-6(5), 7-5 in due ore e 47'. Sotto di un set e di un break, e con un fastidio al polpaccio destro, il ligure non ha mollato, annullando due match point sul 3-5 del secondo set. Decisivo poi il break sul 5-5 nel terzo set. Domani affronta il greco Stefanos Tsitsipas, numero 1 del tabellone, che ha battuto 7-6(6), 6-3 il serbo Hamad Medjedovic. Oggi tocca a Matteo Berrettini inseguire il pass per i quarti. Il numero 6 del seeding affronta il colombiano Daniel Elahi Galan.

Bronzetti a Palermo

Nel Wta250 di Palermo, ottavi di finale c'è una sola italiana in lizza: è Lucia Bronzetti, che sfida la romena Jaqueline Cristian, testa di serie numero 7. Per prepararsi alla partita di oggi, la tennista romagnola ha preferito non scendere in campo nel match di doppio in programma ieri sera, in coppia con l'australiana Olivia Gadecki, lasciando strada ad Aurora Zantedeschi e alla spagnola Yvonne Cavallè Reimers.

Italiani d'America

Reso noto l'entry list maschile dell'Us Open, l'ultimo torneo del Grande Slam stagionale, in programma da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre. Saranno nove gli italiani al via nel tabellone principale, in un seeding aperto da Jannik Sinner. Con l'altoatesino ci saranno Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Luca Nardi, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Nel femminile, cinque azzurre ai nastri di partenza: Jasmine Paolini (reduce da due finali negli ultimi due Slam disputati), Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani.



