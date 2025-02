D’Apote è convinto: «Greco e il club meritano la Serie B» 

Due stagioni straordinarie, quella passata e quella attuale, non sono un caso ma frutto di «un bellissimo progetto» portato avanti da «una società e un tecnico molto seri» cui vanno fatti «tantissimi complimenti». Certo «non è facile conquistare direttamente la Serie B», ma «l’augurio e la speranza è che si riesca nell’impresa: se lo meriterebbero».

Così Vincenzo D’Apote, vicepresidente dell'Ossese (Eccellenza), ospite ieri pomeriggio su Radiolina assieme al giocatore Igor Minerba del Sant’Elena (Promozione) della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotto da Alberto Masu: il dirigente della società sassarese ha commentato la grande annata dei rossoblù e illustrato anche l’attuale condizione della sua formazione, quarta e impegnata domani in casa contro il Montespaccato nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia nazionale di categoria. Si parte dalla sconfitta 3-1 dell’andata e D’Apote chiede l’aiuto del pubblico («siamo sicuri parteciperà numeroso») e un arbitraggio «giusto, neutro». Riferimento alle decisione prese all’andata, ritenute insoddisfacenti: «Chi ha visto sa di che si parla». Cioè di fischi «dubbi», concorda Fiorenzo Pala, che per l’Unione Sarda segue le partite dei bianconeri: «Tra l’altro sul terzo gol, arrivato nel finale, la punizione è stata battuta con un giocatore di casa a terra mentre l’Ossese chiedeva la distanza». Certo però il ko è arrivato perché «è mancato l’atteggiamento». In ogni caso «Si può fare l’impresa».

Anche perché è una delle due strade rimaste per centrare la Serie D: l’altra sono i playoff. Il primo posto è andato, lontano 15 punti. «Il vantaggio del Budoni è incolmabile», sostiene D’Apote, «il resto si deciderà agli spareggi e speriamo di spuntarla noi. Nel caso non sarà semplice, per noi sarebbe la prima volta. Ma siamo attrezzati per il salto». E il tecnico, Demartis, sta lavorando bene: «Lo vedo ogni giorno ed è quasi maniacale negli allenamenti e nel preparare le partite. Siamo soddisfatti della scelta, abbiamo moltissima fiducia in lui e nei ragazzi».

Minerba dal canto suo è reduce dal pareggio casalingo col Masainas, un 2-2 arrivato nel finale dopo che il Sant’Elena era stato avanti 2-0. «Merito loro e demerito nostro», ha detto l’ala. I quartesi sono a -7 dal Lanusei. «Non possiamo più sbagliare». In ogni caso «ci crediamo, mancano dieci gare e si deciderà tutto nelle ultime cinque. Vogliamo risalire subito in Eccellenza, i giocatori sono pronti e la società è ambiziosa e attrezzata. Bisogna solo crederci e non mollare». Certo «noi non abbiamo la spinta del pubblico, non abbiamo campo e la gente fa fatica a venire a vederci». Ora si va a Selargius: «Lì ha perso anche il Lanusei. A loro servono punti salvezza, sarà una battaglia». (an. m.)

