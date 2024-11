«Danzo in tutto il mondo ma Cagliari è sempre il palcoscenico più bello» 

«Tornare in Sardegna è come ricaricare le energie, è qui che ritrovo me stessa». Carola Puddu, talentuosa ballerina ventitreenne originaria di Cagliari, è tornata nella sua terra, portando con sé la grazia e la forza di un'artista che ha vissuto palcoscenici internazionali, per interpretare un passo a due in una scena ballata dell’opera Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, andata in scena al Teatro Lirico. È un ritorno a casa che porta emozioni intense e uno spirito rinnovato, un’opportunità per esibirsi davanti al suo pubblico sardo, con cui sente un legame profondo: «Ballare davanti al pubblico della mia città è un’emozione indescrivibile». Quello di Carola è un ritorno non solo fisico ma anche emotivo: Cagliari e la Sardegna restano un punto fermo nella vita della ballerina, che nonostante il successo e le esperienze nei palcoscenici di tutto il mondo, sente il bisogno di riabbracciare la sua terra. «Il Teatro Lirico è un posto che ha un fascino particolare per me, ed esibirmi su questo palco è stato come realizzare un sogno. Non avevo mai ballato qui prima, se non durante le esibizioni all’aperto durante la pandemia». Con il successo ad “Amici” nel 2021 e il percorso artistico all’Accademia dell’Opera di Parigi alle spalle, Carola oggi continua a costruire una carriera di alto livello, mantenendo un legame profondo con la sua terra d’origine.

Come è iniziata la sua passione per la danza? Ha sempre saputo che voleva diventare una ballerina professionista?

«Non ricordo un momento in cui non danzavo. I miei primi ricordi sono legati alle scarpette da punta e alle lezioni di danza. Non so esattamente quando ho iniziato e se l’ho scelto davvero, perché la danza è sempre stata una parte di me. Ho capito che volevo farne una professione quando sono entrata all’Accademia dell’Opera di Parigi, a 9 anni. Qualcuno mi aveva suggerito di fare quel provino, ed è stata una delle prime opzioni che ho provato, con mia grande fortuna, con successo!».

Quali sono state le sfide più grandi che ha dovuto affrontare nel mondo della danza? Come le ha superate?

«Le sfide nel mondo della danza sono molte e diverse. Ho avuto diversi infortuni, che sono momenti duri per chi vive della propria fisicità. Inoltre, il mondo della danza è molto competitivo, e a volte anche tossico. Per me è stato importante non sfuggire al dolore: l’ho vissuto, ho cercato di accettarlo e di trarne insegnamenti, anche con l’aiuto di persone a me vicine. Questi ostacoli mi hanno resa più forte, sia fisicamente che psicologicamente. Ho imparato ad ascoltare il mio corpo e a gestire lo stress, e a fare tesoro delle esperienze, sia positive che negative».

Cosa significa per lei tornare a Cagliari?

«La Sardegna è la mia casa, e ogni volta che torno sento una connessione profonda con questa terra, che mi permette di ritrovare me stessa. Vivo a Roma ora, ma cerco di tornare il più spesso possibile per vedere la mia famiglia. A livello artistico, la Sardegna mi ispira moltissimo. La forza e l’autenticità della mia terra mi aiutano a trovare nuove energie da portare in scena. Se ci fossero le stesse possibilità professionali che ho altrove, mi piacerebbe vivere a Cagliari, ma per chi vuole fare della danza una carriera, è inevitabile spostarsi. La Sardegna ha una scena artistica viva e molte scuole di danza valide, ma purtroppo le opportunità per chi vuole fare danza classica a livello professionale sono poche. È un peccato, perché il talento non manca, ma spesso non ci sono le strutture per sostenerlo».

Quali sono i suoi progetti futuri?

«Al momento sto lavorando come libera professionista a Roma e viaggio molto per partecipare a diversi progetti. Mi piacerebbe entrare a far parte di una compagnia stabile, magari in Italia o in Europa, per rimanere vicino alla mia famiglia. La distanza in passato è stata un aspetto difficile, e ora cerco di evitare lunghi periodi lontano da casa. Idealmente, vorrei un equilibrio tra una compagnia stabile e progetti freelance che mi permettano di esplorare lati diversi della mia creatività. A lungo termine, mi piacerebbe anche insegnare danza, trasmettere tutto ciò che ho imparato, e magari esplorare nuovi ambiti artistici, come la recitazione».

