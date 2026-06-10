DanzEstate, viaggio nell’Isola nuragica 

Danza, teatro, musica, letture e laboratori creativi per un viaggio nella Sardegna nuragica. Dal 16 al 20 giugno i Giardini pubblici ospiteranno la 14ª edizione di DanzEstate, evento dedicato ai più piccoli organizzata dall’Associazione sarda musica e danza con la direzione artistica di Massimiliano Leoni. Per cinque giorni il parco si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto con attività immersive e partecipative. Tema di qaesta edizione è la Sardegna nuragica, evocata anche dalle scenografie realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Foiso Fois.

Gli spettacoli

Tra gli spettacoli: “Bianca e Rossa” del Balletto di Sardegna (16 giugno), “Contos de Janas” di Teatro Barbaro (16, 17 e 19 giugno), l’omaggio a Sa Die de sa Sardigna de Il Crogiuolo (17 giugno), “La Rosa” di Asmed-Balletto di Sardegna (17 e 20 giugno), “The Princess” di Danza Estemporada e “Areste Paganòs e i giganti” di Is Mascareddas (18 giugno), “Fiabe Sarde” di Abaco (19 giugno) e “L’aria che respiriamo” della compagnia maltese Moveo Dance Company (20 giugno).Ogni mattina, dalle 10 alle 12, spazio ai laboratori: costruzione di strumenti musicali tradizionali e attività creative dedicate al mondo nuragico e all’ambiente. Nel pomeriggio, “Atlante nuragico”, grande laboratorio di pittura collettiva curato dall’artista Crisa. In programma anche musica dal vivo, performance itineranti e la tradizionale caccia al tesoro per bambini. DanzEstate proseguirà il 27 e 28 giugno al Parco Nervi con “La prima danza/The Butterfly Dream”, progetto internazionale nato dalla collaborazione tra artisti italiani e la coreografa coreana Ahn Aesoon. Tutte le attività ai Giardini Pubblici sono gratuite con registrazione obbligatoria all’info point, fino a esaurimento posti.

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