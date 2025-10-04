VaiOnline
Via Molise.
05 ottobre 2025

Danze orientali al Teatro Houdini 

La danza orientale incontra la musica araba in un evento dal vivo di respiro internazionale. Oggi la scuola ASD Eshal – fondata nel 2020 da Sonia Lombardi e Claudia Maia – porta in città due grandi maestri egiziani, Saleh Tawil e Ashraf Said, protagonisti di una giornata interamente dedicata all’arte, allo studio e alla celebrazione di una tradizione millenaria.
La mattina, dalle 10:30, in via Renzo Laconi 20, si terrà il workshop di musica araba per danzatrici: un’occasione per approfondire le maqamat - scale melodiche - e i principali ritmi tradizionali. Il percorso culminerà con una hafla, ovvero un momento di festa e condivisione artistica. La sera, dalle 19:30, il Teatro Houdini in via Molise 2 ospiterà lo spettacolo che vedrà alternarsi sul palco maestre, allieve e danzatrici provenienti da tutta la Sardegna. Ognuna sarà accompagnata da musica dal vivo in un viaggio che intreccia eleganza, ritmo ed emozione.

