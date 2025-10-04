Danze orientali al Teatro Houdini 

La danza orientale incontra la musica araba in un evento dal vivo di respiro internazionale. Oggi la scuola ASD Eshal – fondata nel 2020 da Sonia Lombardi e Claudia Maia – porta in città due grandi maestri egiziani, Saleh Tawil e Ashraf Said, protagonisti di una giornata interamente dedicata all’arte, allo studio e alla celebrazione di una tradizione millenaria.

La mattina, dalle 10:30, in via Renzo Laconi 20, si terrà il workshop di musica araba per danzatrici: un’occasione per approfondire le maqamat - scale melodiche - e i principali ritmi tradizionali. Il percorso culminerà con una hafla, ovvero un momento di festa e condivisione artistica. La sera, dalle 19:30, il Teatro Houdini in via Molise 2 ospiterà lo spettacolo che vedrà alternarsi sul palco maestre, allieve e danzatrici provenienti da tutta la Sardegna. Ognuna sarà accompagnata da musica dal vivo in un viaggio che intreccia eleganza, ritmo ed emozione.

