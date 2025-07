Danze, musica etnica e fratellanza In Marmilla tutti i colori del mondo 

Da mercoledì fino al 28 luglio la Marmilla si vestirà di suoni e colori per la XIV edizione del Festival Internazionale del Folklore, evento itinerante in diversi comuni del territorio. Sonorità e coreografie dei gruppi folkloristici per una settimana di manifestazioni tradizionali arricchite e rinnovate grazie alla presenza di ospiti internazionali.

Il mondo in un abbraccio

La tradizione con un respiro moderno e che al contempo conserva la sua impronta identitaria. I gruppi folkloristici esteri saranno il “Gruppo Artistico Performativo Nan Fong” proveniente da Taiwan, e il “Riinat Ja Rikut” dalla Finlandia. Loro, insieme ai gruppi della Sardegna, fonderanno tradizione e cultura per dare vita a spettacoli emozionanti e coinvolgenti. Le danze si apriranno mercoledì (ore 22) a Turri, con il gruppo di Taiwan accompagnato dai gruppi folk di Tuili e Sestu. Giovedì il Festival proseguirà a Tuili (ore 22), con i gruppi di Taiwan, Tuili e Meana Sardo. Stessa data e ora a Pauli Arbarei, con gruppi dalla Finlandia, da Sanluri e da Dolianova. Venerdì, con inizio alle 22, triplice appuntamento a Genuri (si esibiranno Taiwan, Gesturi e Samugheo), Collinas (con Finlandia, Collinas e Busachi) e Lunamatrona (con Finlandia, Lunamatrona e Busachi).

La serata di gala

Sabato (ore 22) sarà la volta di Villamar e Villanovafranca. A Villamar si esibiranno Finlandia, Tuili e Usini mentre a Villanovafranca, Taiwan, Sanluri e Villasor. Il clou del Festival sarà la grande serata di gala in programma a Setzu domenica 27 luglio, con inizio alle 21 e trasmessa in diretta televisiva su Videolina: a danzare i gruppi di Finlandia, Taiwan, Tuili, Sanluri, Collinas, Fèminas de Marmilla e il complesso Diatonico Organettisti Marmilla. Lunedì 28 luglio chiusura della kermesse con lo spettacolo che animerà Gonnostramatza (ore 22) e darà l’arrivederci alla prossima edizione del festival: si esibiranno Finlandia, Collinas e Sorgono.

Il territorio

Il Festival Internazionale del Folklore, promosso dal Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia con il sostegno della Fondazione di Sardegna, è un importante progetto di valorizzazione del territorio e di rilancio culturale, in grado di mettere in rete le realtà locali, sostenendo concretamente chi si impegna a tramandare sonorità e tradizioni antiche. «Portiamo musica, spettacolo e scambio culturale in tante piazze del territorio, quest’anno ben dieci, interpretando la nostra missione con particolare riguardo alle associazioni della Marmilla, anch’esse centrali in ottica di sviluppo locale per Crescere Insieme», dice il presidente del Consorzio Francesco Sanna.

Il cuore delle comunità

Il Festival diventa occasione di scambio interculturale con i gruppi ospiti, ma anche di promozione, con l’animazione dei centri storici dei paesi aderenti: ogni piazza, cuore pulsante della vita comunitaria, viene allestita con palchi e scenografie pensati per accogliere il meglio della cultura popolare sarda e internazionale.

