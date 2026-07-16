Danze, musica e colori: Sciampitta fa il pieno di applausi 

Si è chiusa con un bilancio più che positivo, la 41esima edizione di Sciampitta il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto. I gruppi arrivati da Argentina, Portogallo, Perù e dal Friuli, hanno salutato il pubblico mercoledì nell’ultima serata ripresa in diretta dalle telecamere di Videolina, sul palco allestito in piazza Mercato. Ed è stata ancora una volta una festa di colori, suoni, costumi e tradizioni.

«Ogni anno è un’emozione nuova» ha detto il patron di Sciampitta Gianni Orrù, «siamo alla 41esima edizione, ma non ce n’è mai una uguale all’altra».Alla serata erano presenti le autorità comunali e regionali e la presenza dell’Argentina ha regalato un siparietto curioso con i membri del gruppo che sono arrivati in piazza tutti con la maglia della squadra impegnata nella seminale dei Mondiali con tanto di grande festa al fischio finale.

Sciampitta saluta ma avrà una coda il 26 settembre a Sa dom’e Farra con la presentazione del libro “Sette fanciulle, un carro e mille storie: dentro la magia di san Giovanni a Quartu Sant’Elena”, di Margherita Puddu, Gianni Orrù, Aldo Cinus e Mariano Staffa.

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