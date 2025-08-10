VaiOnline
Lanusei.
11 agosto 2025 alle 00:24

Danze e musiche da tutto il mondo 

È tempo di viaggiare indietro nel tempo. Il festival del folklore sta per approdare e porterà con sé storie, danze e usanze che raccontano l’anima della comunità di Lanusei e quella di terre lontane. Questa sera, il cuore della cittadina batterà al ritmo delle antiche tradizioni, per celebrare la ricchezza della cultura popolare. Aprono le danze della seconda rassegna internazionale del folklore i tenores d’Ogliastra seguiti dai padroni di casa dell’associazione “Lanusei cultura e folklore”. Insieme a loro, sfileranno per via Roma a suon di musica i gruppi provenienti da Armenia, Panama, Brasile, Venezuela e Botswana per poi confluire in piazza Marcia per un’unica festa di danze, usi e costumi. Giandomenico Contu, presidente della Pro Loco e organizzatore della manifestazione, spiega: «Vogliamo riportare in auge una tradizione nata negli anni Ottanta, per volontà del gruppo folk storico di Lanusei. È un modo per valorizzare il folklore, le nostre tradizioni ma soprattutto per conoscere nuove culture, nuove tradizioni, nuove maschere, come abbiamo fatto anche per la Fiera».

La kermesse è legata al circuito Figulinas festival che porta in giro per la Sardegna i gruppi provenienti da tutto il mondo.

