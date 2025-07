Danze e musica intorno al mondo  A Sestu c’è l’International Folk Fest 

Sempre avanti, con l’entusiasmo che non cambia mai di raccontare il mondo. Il gruppo Folk di Sestu “I Nuraghi” ha appena festeggiato sessant’anni ed è già pronto per la ventunesima edizione dell’International Folk Fest, col patrocinio del Comune.

Una grande festa

Oggi l’accoglienza, presenti dieci gruppi folk e duecento figuranti. Dall’India arriverà il Kalakar Institution of Dance, dal Messico ecco il Ballet Folklórico Herencia Mexicana, con i Mariachi Tierra Querida; dal Brasile il Grupo de Cultura “Os Cariris”, e il gruppo Acuarela Paraguaya, dal Paraguay. Un salto nell’Europa e c’è il gruppo Songs and Dances Ensemble “Jasénka”, dalla Repubblica Ceca, il San Francisco de Asís de la Peña Huertana “El Botijo”, dalla Spagna; e il Folk Dance Ensemble “Grandinele”, dalla Lituania; da Gavoi poi, Conzertu Gavoesu. Dopo la presentazione dei gruppi nell’aula consiliare di via Scipione, questo pomeriggio alle 18.30, ci sarà un primo assaggio di spettacolo in piazza Salvo d’Acquisto. Poi la festa si sposterà a Casa Ofelia, in via Parrocchia, che da mercoledì fino a venerdì sembrerà il centro del mondo, con esibizioni ogni sera dalle 22, presentate da Ottavio Nieddu. L’ingresso è libero e gratuito.

Musica e balli

La serata di mercoledì sarà dedicata alla musica, con i gruppi dal Messico, Repubblica Ceca, India che ritorneranno sul palco giovedì per la serata “danze dal mondo”. Venerdì, infine, sarà il turno dei gruppi dal Brasile, Polonia, Paraguay, Lituania; inoltre mercoledì si esibirà il gruppo gavoese e giovedì e venerdì “I Nuraghi”.

Patrimonio culturale

Meraviglie e spettacolo puro. Uniche per esempio le danze del gruppo indiano, con i coloratissimi costumi che raccontano cultura e leggende di questa terra, mentre i brasiliani hanno ottenuto riconoscimenti anche dall’Unesco, e i messicani combinano la danza tradizionale e i mariachi, due veri patrimoni culturali. I lituani poi rappresentano la vita e la storia del nord di questa terra e hanno scelto un nome che significa “catena” e rappresenta il forte legame tra i suoi componenti.

L’organizzazione

Una manifestazione itinerante, che dopo le tappe di sabato e ieri a Samugheo e a Meana Sardo, sarà venerdì a Nule, e a Uta e Fonni sabato. Entusiasta Renato Cannas, organizzatore del festival: «Ormai da 21 anni iniziamo a preparare tutto da ottobre. Contatto i gruppi coordinando tutte le fasi del festival. Nell’ultimo anno abbiamo inviato seimila mail, sentendo persone in tutto il mondo, ovviamente in collaborazione con tutti i ragazzi del gruppo folk “I Nuraghi”.

L’anticipazione

Per l’edizione del prossimo anno, annuncia Cannas, «vogliamo far arrivare un gruppo dalla Nuova Zelanda». Per la sindaca Paola Secci, «una rassegna ricca di canti e balli tradizionali provenienti da tutto il mondo, per i sestesi è diventato un evento culturale di scambio, fratellanza e socialità».

