Danze e bandierine per San Sisinnio 

Si fa sempre più vicina la “Festa Manna” in onore di San Sisinnio; in paese fervono i preparativi per i festeggiamenti religiosi e civili, dal 4 al 7 agosto. Il bianco e il rosso delle bandierine e dei fiocchi in onore del santo ricoprono tavolo e macchine per cucire delle signore del rione di via Garibaldi. Tagliano e cuciono alacremente, fra chiacchiere e risate. «Quest'anno abbiamo realizzato in 4 settimane più di mille bandierine, con la taglia e cuci facciamo un po' prima» racconta Anna Deidda, sarta e insegnante di cucito da oltre 50 anni. «Ci riuniamo qui tutti gli anni, nella casa di mia madre, anche lei era una sarta», interviene Nella Pitzalis. «Fin da bambine, preparare bandierine e addobbi per la processione di San Sisinnio è stata una festa. Ora ci aiutano le nostre nipotine. Per loro è un momento giocoso come lo era per noi alla loro età» ricordano Rina Muscas e Gianna Pischedda, uno sguardo al tavolo e uno alle loro nipotine Giulia e Alice .

I preparativi

«Io abito poco più su, mi sono occupata insieme a mia madre anche delle bandierine per la chiesa: 540 per San Sisinnio e 820 per la via Garibaldi» specifica Milena Cannas, che le altre chiamano “la contabile del gruppo”. Prima della processione di venerdì la strada deve essere vestita a festa: «Nel montaggio ci aiutano gli uomini, quest'anno ci supporterà anche il Comitato di San Sisinnio», anticipa Nella Pitzalis, che con il gruppo di tradizioni popolari si occuperà de "S'arramadura" per la ripartenza del Santo la domenica. Anche il nuovo presidente del comitato, Alessandro Sogus, ha un forte legame con la via Garibaldi: «Il mio amore per San Sisinnio nasce grazie a mia moglie, cresciuta in questa via. Questo incarico è un onore. Se oggi lo ricopro è anche in memoria di mio suocero Nino, scomparso nel 2022, che ha sempre messo impegno e cuore per questa festa».

I riti religiosi e civili

Il cuore della festa, inserita dall'estate scorsa nel Cartellone degli eventi della tradizione identitaria della Regione Sardegna, si divide fra religione e cultura popolare. L'attesa dei devoti è pari a quella di chi attende le serate musicali, che quest'anno raggiungeranno il culmine lunedì 7 agosto con il concerto di Elettra Lamborghini .

Su parte a San Sisinnio con i concerti di Claudia Aru venerdì sera e le iniziative ludiche e musicali. Il sabato all'alba, il connubio fra jazz e coro a tenore in “Polyphony of Stones” di Enzo Favata e i Tenores di Bitti.Domenica sera e lunedì ci si trasferisce in paese, con i comici Pino e gli Anticorpi in piazza Zampillo e Comollo Dj di Radio 105 più l'Elettraton Tour nel parco via Farina. «L’impegno dell’amministrazione – indica il sindaco Federico Sollai - continuerà fino a dicembre, con una serie di iniziative che contribuiranno a rafforzare la centralità della figura di San Sisinnio nelle tradizioni religiose e identitarie della Sardegna». Il 6 agosto dalle 18 fino alle 21 la festa verrà trasmessa in diretta su Videolina.

