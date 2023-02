“Danzando sotto la pioggia” con Stefano Floris  

“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”. Così recita un detto africano, condensando la saggezza di chi affronta l'esistenza con determinazione e spirito di adattamento. Le stesse qualità che animano le pagine di “Danzando sotto la pioggia”, in libreria per Santelli editore. Un diario personale ma anche di viaggio; un'autobiografia costruita sull'alternanza di comico e tragico, di serio e faceto, per arrivare all'uso - tanto ardito quanto efficace - di generi più essenziali: il telegramma, per esempio. Ma è soprattutto il riflesso della personalità dinamica e versatile del suo autore: Stefano Floris, nato a Roma nel 1975, dal 2012 guida safari e dal 2004 conduttore di programmi televisivi. Uno dei quali è “Ovunque sardi”, su Videolina.

Un mondo

C'è tutto il suo mondo in questo lavoro, scritto nei mesi della pandemia, quasi a metabolizzare anni carichi di pesanti fardelli ma anche di coraggio e perseveranza. È una vita giocata su poche ma indelebili date, che lo hanno sconvolto ma non annientato; lo hanno fiaccato ma non distrutto. Forse perché nel suo cuore batte un po' di quell'Africa, che si ispira a detti profondi e dal valore universale. E allora Stefano ha imparato a danzare sotto la pioggia. All'improvviso muore il padre: una fine prematura, che coglie inermi lui e sua madre. Accettare è difficile, reagire anche di più. Furtei, il paese dove abitano, non é Roma e neanche Nettuno, città che lo hanno accolto fino all'adolescenza. Poi il trasferimento della famiglia in Sardegna per ritrovare le origini dei genitori. Stefano deve lavorare: accantona i sogni artistici, velleità che non può permettersi, e prova a trasformarli in un mestiere. Canta in un gruppo musicale, propone servizi giornalistici, progetta format per la tv, ma le cose non vanno. Neanche la vita sentimentale procede meglio: si innamora, perdutamente, di una ballerina con cui andrà per la prima volta in Africa, unica luce in fondo al tunnel. Perché là trova il suo luogo dell'anima, quello in cui si sente in pace con se stesso. Le pagine dedicate al viaggio sono appassionate, intense, ricche di descrizioni naturalistiche: sembra di vivere un safari.

Il deserto e la savana

Il Kenya, la Namibia, il deserto e la savana: mete costose ma gratificanti. Le alterne vicende della vita però lo porteranno a soffrire ancora: il rapporto d'amore si sgretola passo dopo passo, finché lei lo lascia. È l'8 gennaio 2010, e Stefano sprofonda una seconda volta. Piange spesso; parte, torna; tenta e fallisce. Sceglie Roma, che si rivela però una madre matrigna: sperimenta la vita di strada, il gelo della notte, la fame e la vergogna. Suona per racimolare pochi spiccioli, si commuove per i gesti fraterni di amici casuali, e piange ancora. Finché una donna gli cambia la vita, questa volta in meglio. Mora, un sorriso contagioso, lo stesso che spicca nelle pagine social della coppia. Lei è Tiziana, meglio conosciuta come Nu, diminutivo del suo cognome. Insieme diventano una squadra perfetta: condividono le stesse passioni, contraggono lo stesso “mal d'Africa”, non hanno paura di affidare alle lacrime le loro emozioni. Partono per un viaggio unico e straordinario: andare dal Portogallo in Vietnam, in treno, alla ricerca dei sardi nel mondo. Ne faranno una trasmissione televisiva, che raddoppieranno poi con la successiva “Sardi Uniti d'America”. L'entusiasmo sopperisce alle sventure che rendono il percorso accidentato: risate assicurate per una seconda parte della narrazione all'insegna della scrittura telegrafica ma molto coinvolgente. “La nostra armonia di coppia”, si legge nell'epilogo, “il nostro quotidiano sorriderci, continuano a essere come musica d'Africa”. Stefano e Tiziana, Floris e Nu, insieme hanno imparato “a danzare sotto qualsiasi pioggia”.