Danza, teatro e performance a La Maddalena 

Paesaggio, storia, cultura e spettacoli dal vivo si incontrano a La Maddalena da oggi a sabato 13 per la sesta edizione del festival Be in the Move, promosso dalla Fondazione Memoriale “Giuseppe Garibaldi” e organizzato dalle compagnie attive tra Italia e Francia Genti Arrubia Teatro e Mangano-Massip. Un coloratissimo evento di danza, teatro, arti performative e azioni site-specific che estate dopo estate richiama spettatori e turisti di tutte le età.

Realizzato nell’ambito del progetto “Salude&Trigu”, per un’intera settimana Be in The Move animerà strade e piazze del centro storico di La Maddalena e scenari naturali con un ricco calendario di eventi gratuiti.

Be in The Move prende il via oggi alle 21,45 agli ex Magazzini Ilva con il film “La Lupa” di Michele Salimbeni e Manon Decor. Il film, rivisitazione dell’omonimo racconto di Verga, regala uno sguardo sulla Sardegna di ieri con la sensibilità di oggi, ed è prodotto dall’œil Nu production, un collettivo di produzione cinematografica franco-sardo che lavora fra Parigi e Olbia, città, quest’ultima, nei cui dintorni la pellicola è stata girata.

Mercoledì incursioni teatrali nel Mercato Municipale, dalle 10:30, mentre alle 18:45 le compagnie Genti Arrubia e Mangano Massip condurranno gli spettatori nella passeggiata-spettacolo “Il senso dell’effimero”, alla scoperta di Villa Weber, costruita alla fine dell’Ottocento dal ricco commerciante inglese James Phillipps Webber.

La “Caravane Douce”, una festosa e poetica carovana itinerante ispirata ai carnevali e alle tradizioni popolari invaderà il centro storico con dispositivi poetici che combinano arti visive, teatro e coreografia, giovedì alle 21. A seguire, Alessandra Fumai e Alessandro Sanzone interpretano lo spettacolo di danza e teatro di figura “Chimere”.

Venerdì serata dedicata al mimo burlesco, con i “Cantieri di ricerca artistica”, gratuiti e aperti a tutti (h.21, piazza Garibaldi), a seguire il corto teatrale “Pas de porte” della giovane compagnia francese A’stravaganza (h.21.45)

L’ultima giornata del festival, sabato 13 luglio, si chiude (h. 21:45, Piazza Garibaldi) con lo spettacolo di danza e teatro gestuale “Les Aimants” della compagnia Mangano-Massip.

