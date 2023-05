Danza sportiva, ecco le campionesse 

Grande soddisfazione per i prestigiosi risultati ottenuti dalle atlete laconesi della scuola di ballo asd Andromeda, durante le finali nazionali di danza sportiva che si sono disputate a Santa Marinella in provincia di Roma, aggiudicandosi il titolo di campioni nazionali con l’ente Msp Italia. Le tredici squadre del territorio, seguite dalla maestra Annarita Melis, hanno ottenuto complessivamente nove primi posti, tre secondi e un terzo. Un grosso contributo per queste vittorie lo hanno dato le atlete di Laconi Noemi Sarais, Ginevra Meleddu, Eleonora Murgia, Nicol Desy Corongiu, Lucrezia Meleddu di appena 6 anni.

«Ovviamente molta felicità da parte dei genitori per questi splendidi risultati - spiega Valeria Curreli- che ripaga di tanti sacrifici fatti dalle giovani atlete». ( s. c. )

