Danza, musica e teatro in piazza del Carmine 

Piazza del Carmine torna a vivere con “Su Cramu bivit”, una serie di eventi culturali organizzati da Il Crogiuolo con il sostegno dell'assessorato alle attività produttive del Comune. Dal 30 agosto al 5 settembre, un palcoscenico itinerante e a cielo aperto è pronto a offrire un intenso programma che intreccia teatro di strada, performance artistiche e narrazione, ispirate alla tradizione popolare orale.

Si parte il 30 agosto alle 19, con Ado Sanna che presenterà lo spettacolo "Già fiat ora" del Teatro del Sottosuolo. A seguire, alle 20.30, una suggestiva performance diretta da Ornella D'Agostino che unirà parole, musica e danza per celebrare il pane come simbolo della comunità. La serata si concluderà con “Gran Circo Disastro” de Le Voci di Astarte, uno spettacolo che mescola comicità e magia, sotto la regia di Martín Lasa.Il 31 agosto sarà la volta del Teatro dall’armadio, che alle 20:30 metterà in scena “I racconti di Cagliari”, una serie di corti teatrali dedicati agli angoli più significativi della città. Subito dopo, alle 21, il pubblico potrà assistere a “Jumpin’ Jack”, uno spettacolo di teatro-circo della compagnia Bowtie Circus, caratterizzato da acrobazie e giocoleria.

Il 1° settembre andrà in scena “Clow in viaggio” del Teatro Circo Maccus e “Il Voliciclista” della compagnia Asmed, seguito alle 20 dalla narrazione di Gianluca Medas con “Pulighitta e altre storie”. La serata si concluderà con “Ginette et son monde” della compagnia Theatre an vol.La rassegna si chiuderà il 5 settembre con il Teatro S'Arza e lo spettacolo interattivo per bambini “Le allegre parole di Giangiangelo e Guendalina”, seguito da “Contus po si stentai e contixeddus po si spassiai” e dalla performance musicale itinerante “Musica sulle ruote” di Juri Deidda.

RIPRODUZIONE RISERVATA