Danza, musica e poesia all’Orto giardino 

Danza, poesia e musica per raccontare il mare come luogo di partenze, approdi e memoria. Domani alle 19, l’Orto Giardino Mariposa de Cardu in località Su Idanu ospiterà “Aquí en la isla”, l’appuntamento conclusivo della rassegna di teatro ragazzi “E-stuamo al parco”, organizzata da “Il Crogiuolo”.

La novità è la nuova location, visto che per l’occasione la manifestazione lascia Casa Saddi e si trasferisce nello spazio verde di Quartucciu. «Il filo conduttore dello spettacolo sono le diaspore del mare: spazio di tragedie, ma anche madre accogliente, territorio di nessuno e di tutti», spiega la direttrice artistica de Il Crogiuolo Rita Atzeri. In scena ci saranno Gemma Fonts, attrice e cantante, Olga Begué, bailaora di danza di carattere spagnola. Insieme a loro anche Federica Sestu, danzatrice Odissi impegnata nelle danze sacre della Via della Seta.

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