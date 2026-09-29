Danza e prosa, programma completato 

Paolo Rossi, Massimo Dapporto, Ugo Dighero, Antonella Attili, Antonio Cornacchione, Ettore Bassi. Questi alcuni dei protagonisti della stagione di prosa, danza e circo contemporaneo, organizzata dal Cedac, che animerà il teatro centrale di Carbonia con tredici date che partiranno da ottobre e arriveranno sino a maggio del prossimo anno.

Il programma

Ad aprire le scene il 21 ottobre sarà “Questo matrimonio non s’ha da fare” con Ettore Bassi voce narrante e Marco Beretta al pianoforte. A seguire l’8 novembre “Sconcerto d’amore - Le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo” Concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. A chiudere l’anno, il 15 dicembre, saranno Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella con “Basta poco”. Il 2027 sarà aperto da un ritorno tanto atteso ovvero quello di Paolo Rossi che il 12 gennaio porterà in scena “Onora i padri e paga la psicologa – una nuova operaccia satirica”. Il 30 gennaio sarà la volta di “Le maschere” della compagnia Balletto del sud con le coreografie di Fredy Franzutti. Si riparte il giorno di San Valentino con “Tre variazioni della vita” che vedrà sul palco, tra gli altri, Ugo Dighero e Mariangeles Torres. Il 25 febbraio sarà la volta di “Troilo e Cressida” della compagnia I sacchi di sabbia a cui farà seguito il 7 marzo l’opera di Eduardo De Filippo “Ditegli sempre di sì”. Il 25 marzo si proseguirà con “Bandiera” con Antonella Attili. Il mese di aprile inizierà il 3 con lo spettacolo di danza contemporanea “Pupo” della compagnia Komoco. Nello stesso mese si tornerà sul palco il 9 con “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello e il 22 con “Niente sesso siamo inglesi” portato in scena dalla compagnia di Carbonia La clessidra. A chiudere la stagione sarà il 10 maggio Massimo Dapporto che interpreterà lo spettacolo “Pirandello Pulp” per la regia di Gioele Dix. Dal 16 al 21 novembre, inoltre il teatro ospiterà la residenziale “Pinocchio” diretta da Alessandro Serra.

Il Comune

Il primo cittadino Pietro Morittu è soddisfatto: «Si apre il sipario sulla stagione 2026-2027, con una programmazione ricca e interessante, capace di attrarre differenti fasce di pubblico, per affrontare attraverso il linguaggio simbolico dell’arte argomenti di forte attualità». Grande apprezzamento per la proposta di quest’anno anche dall’assessora alla Cultura Giorgia Meli: «Si rinnova l’appuntamento con la Stagione organizzata dal Cedac, che da 38 anni porta in città i grandi nomi della scena nazionale e le produzioni più significative e originali, con una particolare attenzione per la drammaturgia contemporanea, accanto ai grandi classici».

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