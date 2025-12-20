Danza e performance in piazza Garibaldi 

Un doppio appuntamento per celebrare gli spazi urbani della città attraverso la danza. Tra oggi e domani si conclude in bellezza il progetto “Festa del Mobile. L’arte dell’abitare in viaggio” dell’associazione Carovana SMI guidata da Ornella d’Agostino e che in questi mesi ha proposto un nuovo modo di pensare il turismo esperienziale.

Si parte questo pomeriggio, alle 17, in piazza Garibaldi tra incursioni urbane, performative e musicali. Il grande protagonista sarà l’artista e coreografo proveniente dal Mali, Lassina Konè.

Domani, sempre alle 17, negli spazi di Sa Manifattura ci sarà “Contenu Vide”, una performance di danza pensata per lo spazio pubblico, ancora con Lassina Konè.

Entrambe le esibizioni saranno preceduta da “Dal corpo alla parola”, con l'intervento di Mercedes L. Caballero, giornalista e critica di danza, collaboratrice del quotidiano spagnolo El Paìs.

RIPRODUZIONE RISERVATA