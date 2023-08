«Danza e musica, qui non si dorme» 

I locali questa volta non c’entrano. Nel mirino dei residenti di Villanova ci sono gruppi di ragazzi e ragazze che arrivano a tarda sera in piazza San Domenico con diffusori bluetooth e casse di birra (ma la combinazione può essere anche chitarra e percussioni più la birra) e improvvisano concerti e danze sino alle tre di notte. È accaduto anche domenica scorsa e martedì e le forze dell’ordine hanno ricevuto le consuete segnalazioni dai residenti.

Anche per i residenti dell’altro versante di Villanova, quello che dà sul terrapieno, riposare d’estate non è semplice. Anche lì spesso la notte si formano gruppi che – tra musica e schiamazzi – rompono il silenzio notturno. Qualche residente si espone direttamente e affronta i giovani, che qualche volta si spostano ma non sempre sono disponibili a discutere. «Le forze dell’ordine spesso passano, ma non intervengono. Serve maggiore severità», spiegano i residenti.

