Bosa.
27 ottobre 2025 alle 00:35

Danza e judo nelle palestre delle scuole 

L’Amministrazione comunale continua con il piano di concessione delle palestre scolastiche, confermando la volontà di garantire un uso ottimale degli spazi a favore sia delle scuole che delle realtà sportive. A beneficiare della struttura della scuola media numero 2 sarà anche l’associazione Cubarumba. La richiesta, nonostante sia pervenuta oltre i termini, è stata accolta in via provvisoria dal 6 ottobre scorso, e ora diventa definitiva con una scrittura privata tra le parti. Il canone di locazione per la stagione 2025/2026 è stato fissato in 684 euro. In precedenza, uguali concessioni erano state effettuate all'Asd Phoenix team per un corrispettivo di 2mila 400 euro, all'Asd Mb Starlight che verserà mille 750 euro e alla F. Art studio dance Bosa Asd, con un canone di mila 685,50 euro. Le palestre delle scuole medie, da anni unico punto di riferimento per le attività indoor, continuano dunque a rappresentare il fulcro dell’attività sportiva al coperto in attesa di realizzare un impianto polifunzionale che venga incontro alle tante esigenze delle società locali, soprattutto di quelle che effettuano campionati federali.

