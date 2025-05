Danza e giocoleria, oggi il Circus Maccus 

Terzo appuntamento con le “domeniche volanti” allo Spazio Maccus a Is Pisus-Is Concias di Quartucciu. Oggi alle 10.30 ci sarà un laboratorio di danza aerea e giocoleria dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Poi, alle 12, si esibiranno i padroni di casa del Circo Maccus, ovvero Virginia Viviano, Violeta e Vinicius Ibanez, con lo spettacolo comico e poetico “Clown in viaggio”, fatto di mimica e manipolazione di oggetti. Il cartellone dei tredici spettacoli delle Domeniche Volanti proseguirà a giugno, per poi riprendere a settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA