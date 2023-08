Danza, 17 spettacoli in quattro giorni 

Intitolata “Fluidity spazio corpo movimento”, prenderà il via a partire da domani, per concludersi sabato 2 settembre, la settima edizione della “Nid Platform”, la nuova piattaforma della danza italiana.

L’assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune è in prima linea tra i sostenitori dell'evento che in 4 giorni proporrà 17 spettacoli, 3 panel per riflettere su diversi aspetti legati alla danza e un punto di incontro per le compagnie. Che si alterneranno sui palcoscenici del Teatro Massimo, dell'Exma, dell'auditorium del Conservatorio di piazza Porrino, del Teatro Doglio e del Bastione di Saint Remy.

“Natura, fluidità, modi unici di occupare lo spazio che ci circonda, concentrazione durante la performance, flusso di contatti, emozioni. Il performer perde la sua forma originale per trasformarsi in qualcosa di sfuggente e unico”, è il concept attorno al quale si sviluppa Nid Platform Cagliari 2023.

Il progetto è nato dalla condivisione d'intenti tra gli organismi della distribuzione della danza aderenti ad Adep (Associazione danza esercizio e promozione), Federvivo-Agis e costituiti in Raggruppamento temporaneo di operatori), la direzione generale Spettacolo del ministero della Cultura e le Regioni di riferimento con lo scopo di promuovere e sostenere la migliore produzione coreutica italiana.

Mette in contatto le compagnie italiane e gli operatori del settore italiani e internazionali, creando un dialogo tra produzione e distribuzione e dando visibilità alla qualità artistica della scena italiana, nel rispetto della pluralità di linguaggi e poetiche che essa esprime. L’edizione 2023 si realizza con il sostegno del ministero della Cultura , della direzione generale spettacolo, della Regione e del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA