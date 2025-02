Dany Cabras, un comico in corsia 

Visita di Dany Cabras all’ospedale Microcitemico. Il comico cagliaritano con 1,2 milioni di follower su Instagram, ieri mattina ha vestito i panni di sua madre, uno dei suoi tanti personaggi noti, ha fatto un giro nelle corsie dell’ospedale intitolato ad Antonio Cao e ha fatto divertire i piccoli pazienti, ma anche infermiere e ai medici. «Oggi mamma ha voluto fare una piccola sorpresina», ha scritto sul suo profilo.

Cabras, ospite dell’associazione Charliebrown, ha portato un sorriso in corsia, seppure per poche ore, contribuendo così ad alleviare le sofferenze dei tanti ricoverati. «Una giornata indimenticabile», commenta Manuela Ambu, presidente di Charliebrown. «Ancora una volta, Dany si è rivelato un esempio d'immensa generosità e attenzione per tutti coloro che affrontano una sfida importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA