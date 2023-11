Dany Cabras sarà al Festival di Sanremo 

Da Domus de Maria a Sanremo la strada è lunga 2,5 milioni di follower. E passa per TikTok. Daniele Cabras, neanche 30 anni, che lungo la costa di Chia ci è nato, Dany Cabras per chi non perde neanche uno dei suoi video, o Dany The Gaggio, se preferite, è nel cast del nuovo Festival di Sanremo presentato e diretto, ancora una volta, da Amadeus. Lo scatto che vedete qui a destra svela l’anteprima: le cantanti Paola e Chiara e i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras occuperanno lo spazio dedicato allo Speciale Sanremo dopo il Tg1 durante la settimana del Festival.

«Da grande? Mi vedevo operaio alla Saras», ci raccontava, mesi fa sulle pagine del nostro quotidiano, dopo la vittoria a “Generazione Lol”, lo show tutto da ridere di Amazon Prime. Un diploma da perito elettrotecnico, tante stagioni al Forte Village di Santa Margherita di Pula, Dany Cabras ha trovato nel web, con la sua comicità tutta sarda, il futuro e il successo. E oggi, la consacrazione. L’anteprima del Festival di Sanremo, quello spazio che, per anni, ha occupato il giornalista Vincenzo Mollica in diretta dal balcone del Teatro Ariston, è vista ogni giorno da milioni di spettatori. A svelare i primi tasselli della nuova costruzione del Festival è stato proprio Amadeus, ieri sera, durante la Milano Music Week.

E i cantanti in gara? Portate, ancora, pazienza. Amadeus li presenterà il 3 dicembre, come ogni anno, in diretta al Tg 1 delle 20. E poi sarà di nuovo un lungo lunghissimo Festival di Sanremo. Almeno Dany Cabras non farà notte ( f.f. ).

