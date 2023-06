Dante piace a tutti. Perché è pop 

La più recente citazione dantesca è l’epopea rap di Tedua che ha intitolato il suo ultimo album “La Divina Commedia“: uscito da due settimane è già disco d’oro. Prima ancora, il capolavoro del Sommo Poeta era stato reinterpretato a ritmo di rap da Murubutu e Claver Gold: i due rapper hanno trasformato i tredici Canti dell’Inferno in altrettanti brani musicali.

Dante Alighieri è universalmente amato e di lui esistono multiformi versioni: tante quante il cinema, i fumetti, la pubblicità, i brand, la musica, ne hanno volute vedere. E da ultimo i videogiochi perché, sì, il padre della lingua italiana (l’80 per cento delle parole che usiamo sono presenti nella Commedia), ha un game tutto per lui. Insomma, Dante è un’intramontabile icona pop.

«Pop», precisa Maria Antonietta Mongiu, «alla maniera di Andy Warhol: un personaggio che grazie alla sua popolarità, così come sta accadendo a Gramsci, diviene accessibile a tutti, per proiettarsi come modello per le nuove generazioni».

Anche per questo la lectio di domani dei “Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e paesaggio” (Cagliari, basilica di San Saturnino, ore 18), è dedicata al poeta fiorentino del Duecento, e sarà a cura di Fulvio Conti, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Firenze, autore del saggio “Il Sommo italiano. Dante e l’identità della nazione“ (Carocci editore, 2021).

Professore, perché Dante piace a tutti?

«Non mi faccia fare il dantista perché non lo sono, ma nella Divina Commedia si toccano, raggiungendo vette sublimi, tutte le corde più importanti dei sentimenti umani, dall’amore alla tragedia, alla rabbia. Chiunque legga il poema, da una generazione all’altra, può ritrovare sé stesso: gli innamorati nei versi di Paolo e Francesca, gli indignati nei versi “Ahi serva Italia, di dolore ostello…“, e così via».

Un successo che esonda dai confini italiani

«Pochissimi altri autori internazionali sono così globalmente riconosciuti come Dante. Lo abbiamo visto per il settimo anniversario della morte: ovunque ci sono state iniziative, commemorazioni, spettacoli. Dagli Stati Uniti all’Europa all’Africa. Ci sono statue del poeta in molte città del mondo: New York, Teheran, San Paolo del Brasile, Malta».

Indubbiamente ha contribuito la popolarizzazione della sua immagine.

«Beh, sì. Pensi, la prima storia di Topolino che fa la parodia di un testo letterario è “Topolino e l’Inferno”. Esistono varie versioni della Divina Commedia a fumetti, alcune del genere politcs comics. In una il cammino verso l’Inferno inizia sotto Montecitorio e Virgilio è Giulio Andreotti».

Eppure sono trascorsi sette secoli dalla sua morte

«Tre anni fa, il 25 marzo del 2020, in piena pandemia, momento drammatico per il Paese, in occasione dell’appena istituita Giornata nazionale dedicata all’Alighieri, ci ritrovammo affacciati ai balconi e il tricolore in mano, a recitare i suoi versi. Ancora una volta, nelle parole di Dante gli italiani ritrovavano unità e fiducia».

Quali sono i vantaggi di tanta popolarità?

«Il fatto che Dante sia un simbolo d’italianità ancora oggi unanimemente riconosciuto: dai manga al cinema, alla pubblicità, agli oggetti (c’è persino una carta igienica che usa la sua immagine), alle opere d’arte, alle varie edizioni della Divina Commedia illustrate da Rauschenbergh a Dalì».

E gli svantaggi?

«Come tutti i simboli pop rischia di essere tirato da una parte e dall’altra. Qualche tempo fa Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, definì Dante il fondatore del pensiero di destra in Italia. Un’affermazione che non condivido, però il ministro è l’ultimo di una lunga serie di personaggi che hanno visto in Alighieri il padre della nazione».

L’immagine di Dante è cambiata nel corso del tempo?

«Per semplificare, possiamo dire che il Dante novecentesco è più di destra, quello dell’Ottocento più di sinistra. In generale, però, il Sommo Poeta è sempre stato, almeno dal Risorgimento in poi, il simbolo dell’identità italiana, il padre della patria».

