«Dante in gallurese, un lungo viaggio per capire chi sono» 

Ha impiegato venti anni di vita, Dante Alighieri, per comporre la Divina Commedia. A Paolo Demuru ce ne sono voluti due per tradurla in gallurese, rispettando ovviamente la strofa (terzine incatenate) e la metrica (endecasillabi). Non tradendo i contenuti ma cantandola con una lingua nuova. «I dialetti sardi – spiega – sono definiti lingue minoritarie. Mi sono chiesto quale sia il valore di una parlata e che rischio corriamo quando la dimentichiamo. Cosa dimentichiamo quando scordiamo un vocabolo, cosa perdiamo quando abbandoniamo la lingua madre. Mi sono chiesto se la mia lingua sarebbe riuscita a esprimere, al completo, tutti i sentimenti umani. Ha sufficienti parole la lingua della mia infanzia? Per questo mi sono messo alla prova con una traduzione di un certo livello».

A contatto con le stelle

Un anno intero per tradurre i 34 canti dell’Inferno, un altro per Purgatorio e Paradiso. E per disegnare le 100 tavole, una per ogni canto: colori a cera, cupi, per Inferno, tempere per Purgatorio e acquerelli per Paradiso. «È stato un viaggio lungo 14.233 versi. Traducevo soprattutto di notte e mentre cercavo le parole in dialetto gallurese ho ragionato sulla vita, sul senso delle cose. Io sono nato in campagna, la Gallura era terra abitata nelle campagne. Sino all’età di 17 anni tutti i giorni ho potuto scrutare il punto, che cambia con le stagioni, dove sorge e dove tramonta il sole. E non ho mai perso il contatto con le stelle. Il contatto con la natura è benessere per il corpo e per lo spirito. Traducendo la Divina Commedia con le parole che ho utilizzato per la prima volta per nominare le cose, o esprimermi, ho ricordato a me stesso chi sono».

Paolo Demuru da 63 anni vive ad Assemini, dove ha lavorato in uno stabilimento industriale fino alla pensione. In Gallura, a Balascia (frazione di Oschiri), torna una volta al mese. Lì, in un territorio vasto 40 ettari, sono situate le sue sculture, massi in basalto lavico pesanti anche 70 quintali in cui sono scolpiti elementi della flora o della fauna gallurese e personaggi importanti. È un uomo esile Paolo Demuru: la forza per scolpire massi così imponenti, spiega indicandosi la fronte con un dito, «è qui».

Dall’inferno al paradiso

Con la pensione e, spiega, «con la giusta maturità», ha deciso di affrontare non solo la traduzione di quello che è riconosciuto come uno dei vertici della letteratura occidentale ma un viaggio spirituale e mistico: e ‘si turresimi a vidè li stelli .

«Ci vuole maturità per capire la Divina Commedia: devi attraversare la vita e le sue difficoltà per capirne il senso, devi prima capire chi sei e di cosa sei capace. Attraversare l’Inferno per arrivare in Paradiso. Ci penso e credo che la vita non finisca, ma non è necessario morire per andare in Paradiso. È Paradiso dove stiamo bene, nei luoghi in cui esprimiamo noi stessi. Sono arrivato ad Assemini tanti anni fa: il primo giorno di scuola ho incontrato un compagno con il quale siamo amici da sessant’anni. Il Paradiso in terra esiste ogni volta che ci rapportiamo bene con le persone, quando riusciamo a instaurare un dialogo che arricchisce entrambi».

E l’Inferno? «Quando dimentichiamo le parole e rimaniamo muti a noi stessi e agli altri».

Se gli si chiede se è credente, Demuru prende tempo. Poi, con occhi che cercano, risponde: «Credo di sì». Il senso del viaggio invece qual è? «L’amore. Da l’amol chi moi soli e dugna stella ».

