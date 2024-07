Dante Atzori, cittadino speciale 

«Dante Atzori è la dimostrazione dell’autentico volontario: instancabile, generoso, silenzioso, altruista». Così il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca nel corso della cerimonia di consegna della cittadinanza benemerita a Dante Atzori, 84 anni, circa 30 dedicati al mondo del volontariato. Per il primo cittadino «un esempio da seguire perché, con la sua attività costante all’interno di diverse associazioni della nostra cittadina, ha dimostrato l’importanza del dono gratuito, dare senza avere. Il riconoscimento del Comune è un grazie per il lavoro svolto al servizio degli altri». Atzori, visibilmente emozionato, ha espresso tutto il suo ringraziamento all’amministrazione: «Sono felice per questo regalo, lo condivido con chi mi è stato vicino in questo lungo percorso». Promotore dell’iniziativa, Marino Ibba, dell’associazione bersaglieri, di cui Atzori è stato presidente. ( s. r. )

