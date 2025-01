“Danse Macabre” : Daniele Serra alla Social Gallery   

Sabato prossimo, primo febbraio, alle 18, nuovo appuntamento con il progetto V-Art Quartu Exposition allo spazio espositivo The Social Gallery (in via Eligio Porcu 43) che ospiterà la mostra “Danse Macabre” dell’artista Daniele Serra, curata dalla critica d’arte Roberta Vanali e composta da una serie di acquerelli, tavole di fumetto e pubblicazioni. In totale circa cinquanta pezzi per gli allestimenti di Davide Gratziu e la direzione artistica di Giovanni Coda.

“Danse Macabre”, scrive Vanali, «è la danza della morte ma è anche la danza della vita. Perché la morte è un fenomeno della vita. E la vita non esiste senza morte. Quella morte che conduce a una vita “altra”. Danza terrificante e fantastica è uno dei temi più affascinanti dell’iconografia della morte. La danza macabra è un memento mori nato dalla necessità di instillare una riflessione sulla caducità della vita e sull’inevitabilità della morte. Tematiche predilette dall’artista che dell’horror ha fatto la sua cifra stilistica se non la sua ragione di vita: Daniele Serra. Illustratore, fumettista, pittore. Unico e sorprendente, Daniele è un artista fantastico, a detta di Joe R. Lansdale». Uno dei maggiori scrittori nel mondo della letteratura di genere.

