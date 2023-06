Danno erariale da brivido: due milioni 

Oltre 5.500 ispezioni, 814 indagini contabili. Sono i numeri delle attività svolte nei primi sei mesi dell’anno dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro guidato dal colonnello Alessandro Ferri, resi noti ieri dopo la cerimonia per il 249 anno della fondazione del corpo in piazza Vittorio Emanuele.

Un’attività poliedrica, che ha portato alla denuncia di 18 persone per reati fiscali e di 34 evasori totali, con 240 interventi per il recupero di maggiori redditi per circa 21,5 milioni di euro, e un’evasione Iva di 3 milioni di euro. I sequestri patrimoniali ammontano a 800 mila euro. Ventisette i lavoratori in nero, 4 quelli irregolari e 19 datori di lavoro sanzionati. Nelle accise sui prodotti energetici 28 verifiche, mentre su 293 controlli, 198 persone sono state denunciate per illecita percezione di contributi o agevolazioni pubbliche per un valore di 7 milioni. Il danno erariale nel nostro territorio vale 2 milioni di euro, controllati anche i bonus fiscali su contributi, finanziamenti. Denunciate 6 persone che hanno percepito indebitamente 150mila euro; 77 i falsi poveri (il 55%) scoperti sui ticket, 67 i rdc irregolari per oltre 450mila euro; sequestrati oltre 2000 chili di marijuana, 6 le denunce. Sull’antiriciclaggio 16 gli accertamenti patrimoniali e 54 le operazioni sospette monitorate.

RIPRODUZIONE RISERVATA