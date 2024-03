«Danno d’immagine enorme: dobbiamo essere risarciti» 

Piscinas avvelenata, un “fiume in piena” di indignazione. Compatti gli operatori turistici di Arbus: «Alle porte della stagione estiva, un’ulteriore mazzata per la Costa Verde, un danno d’immagine che va indennizzato subito e in maniera congrua». Un freno per i balneari alla vigilia di Pasqua, quando c’è il via libera della Regione per montare i chioschi. L’assessore al Turismo, William Collu, preoccupato: «Dopo il danno ambientale dobbiamo evitare il danno economico. Stiamo accelerando per le analisi dell’acqua, sarebbe grave imporre il divieto di balneazione proprio a Piscinas. Avviato l’iter per ricostruire la dinamica dell’accaduto. È vero che si tratta di un problema che si trascina da oltre 30 anni, mai però con questa portata d’acqua. Una spiegazione ci sarà. Va trovata. L’imperativo è che non deve ripetersi».

La conta dei danni

«Il danno d’immagine – dice il titolare dell’hotel Corsaro Nero di Portu Maga, Gianluigi Largiu- è ancora più grave del danno ambientale. È ingiusto che a farne le spese siamo noi, unici custodi per 365 giorni all’anno di un litorale lontano dal centro abitato. Un problema vecchio, gestito male per troppo tempo. Ora basta. Chiederemo i danni allo Stato, alla Regione e al Comune. Voglio sperare che si trovi finalmente una soluzione. Partendo dalle piccole cose, come far uscire l’acqua dalla diga Donegani un po’ per volta». Così Cristiano Murgia del lido di Pistis: «Non se ne può più, noi figli di nessuno. Comprensibile un’emergenza, un imprevisto, ma qui si tratta di problemi cronici, gli amministratori di turno promettono e poi dimenticano. I fondi per il turismo vengono destinati altrove. Pensiamo agli indennizzi delle servitù militari per la presenza del poligono di Capo Frasca a due passi dal nostro mare, e ancora agli introiti dell’Imu per le villette estive. Che fine fanno? Di anno in anno non cambia una virgola. Le bonifiche per i siti minerari? Un miraggio». Delusione anche per la titolare dell’Hotel Meridiana, Sara Gessa: «Un vero accanimento. Il Governo non aiuta la Sardegna, in questi giorni il caro-voli scoraggia chi vorrebbe trascorrere la Pasqua da noi. Un’agevolazione sarebbe doverosa. Se poi il territorio ci mette di suo con l’inquinamento della spiaggia, non possiamo aspettarci una stagione a gonfie vele. È presto per le prenotazioni, solitamente arrivano dopo Pasqua. Fiduciosi che la questione si risolva per il meglio».

La Regione

Dito puntato contro Igea, la società che gestisce il patrimonio minerario. Non ha dubbi la titolare di un’azienda multifunzione, Monica Saba: «Un carrozzone politico. Nata per la sicurezza delle miniere dismesse, non l’ha fatto. Risultato? Quel che resta delle lavorazioni fa tanto male al territorio. A questo punto la domanda: i milioni di euro stanziati per i progetti erano veri o virtuali? Comunque sia, prima di ridurre in macerie Montevecchio e Ingurtosu, Igea abbia il buon senso di cedere gli immobili al Comune». Il veterano del lido a Torre dei Corsari, Franco Caddeo: «È triste constatare che i nostri politici, di ieri e di oggi, corrono per sedersi su una poltrona dimenticando la Costa Verde. È chiaro: non vogliono il turismo. L’ultimo progetto di Igea per le bonifiche è del 2021, altri soldi pubblici buttati fra le macerie che colorano di rosso il mare».



RIPRODUZIONE RISERVATA