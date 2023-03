Danno all’erario, tre dirigenti condannati 

Il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Sardara, Pierpaolo Corrias, 57 anni, la segretaria comunale Giovanna Urrazza (62) e il comandante della Polizia municipale Walter Tuveri (62), citati in giudizio dal Procuratore regionale della Corte dei Conti per “responsabilità amministrativa” e condannati al risarcimento del danno arrecato all’Ente per complessivi 54.322 euro, hanno chiesto il rito abbreviato e si sono accordati per pagare meno della metà della somma stabilita. È quanto stabilito nei giorni scorsi da una sentenza dei giudici contabili che ha posto fine alla vicenda che ha coinvolto i tre dipendenti per un terreno ipotecato e venduto a un ignaro imprenditore.

La controversia

Il 28 aprile 2022, la Procura erariale ha chiamato in giudizio i tre dipendenti per la condanna al pagamento di 54.322 euro, da ripartirsi nella misura del 50 percento a Corrias, del 40 alla segretaria Urrazza, del 10 a Tuveri, oltre alla rivalutazione, interessi e spese di giustizia, per il danno cagionato all’erario del Comune della cittadina termale. Tutti colpevoli di aver acquisito al patrimonio dell’Ente un lotto di terreno nell’area artigianale, già ceduto a un’impresa locale e poi restituito gravato da ipoteca giudiziale. Per la Corte «se i dipendenti avessero verificato eventuali trascrizioni pregiudizievoli, avrebbero notato l’ipoteca e di conseguenza evitato il danno erariale». I giudici contabili, tenuto conto del fatto che i tre avevano già provveduto a risarcire all’Ente la somma complessiva di 21.727 euro nei termini assegnati, hanno accolto la richiesta del rito abbreviato e condannato Corrias a pagare 10.864 euro, Urrazza 8.691 euro e Tuveri 2.172 euro. In merito alle spese di giudizio di 477 euro, la Corte ha ritenuto che «non sussistano le condizioni previste per la compensazione delle stesse e che, pertanto, esse vadano poste a carico dei convenuti, ripartite nella stessa percentuale del danno risarcitorio».

L’ipoteca

Quella davanti alla Corte dei Conti è solo una parte dell’intricata vicenda sulla vendita di un lotto artigianale a un imprenditore di Pabillonis, Fabio Bussu, per realizzare un caseificio. Sullo stesso terreno, in località “Terre 'e Cresia”, lungo il tracciato dell'ex 131, c’era un pignoramento esecutivo ai danni del precedente concessionario che nel 2014 restituì il lotto al Comune, in cambio della somma versata per l'acquisto. Col successivo atto di vendita per 25.919 euro, il Comune garantì al nuovo acquirente «l'esclusiva proprietà del terreno, libero da vincoli, ipoteche e gravami di sorta».