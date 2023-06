Danni provocati dal maltempo: dichiarato lo stato di calamità 

La giunta comunale di Narcao, sulla base della proposta del sindaco Antonello Cani, preso atto della conta dei danni causati dal maltempo, ha deliberato sullo stato di calamità naturale nel territorio comunale.

Ci è voluta una settimana per stimare i danni provocati dai temporali che hanno interessato il paese. I tecnici del Comune hanno effettuato numerosi sopralluoghi nelle aree che hanno subito allagamenti.

Numerosi i problemi causati anche dai fulmini, in particolare in alcune aziende agricole con danni alle strutture. Tantisime coltivazioni sono ormai compromesse. Per affrontare l’emergenza è stato attivato il centro operativo comunale, poi sono intervenute anche le forze di protezione civile e i vigili del fuoco. Sono stati segnalati disagi in tutto il territorio comunale. Le strade del centro si sono trasformate in fiumi. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma saltando danni alle strutture e agli spazi pubblici.

Stando a quanto stimati dai tecnici del comune i danni si aggirano intorno ai trecentomila euro.

«Abbiamo segnalato la situazione alla Regione – afferma il sindaco Antonello Cani – stiamo aspettando una risposta. Come amministrazione ringraziamo tutti i volontari che si sono mobilitati durante i giorni del maltempo. In tanti hanno messo a disposizione i loro mezzi per ripristinare le strade di accesso alle aziende agricole».

RIPRODUZIONE RISERVATA