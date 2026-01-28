«Danni più gravi del previsto, chiederemo fondi straordinari» 

Il ciclone Harry ha lasciato tracce e gravi danni anche nel territorio comunale, soprattutto nelle campagne e nelle strade rurali. Il Comune immediatamente intervenuto con uomini e mezzi, con la collaborazione della Protezione civile (compreso il Masise e il Vab) e della Polizia locale ha messo in sicurezza le strade più danneggiate dove l’acqua ha provocato anche grosse voragini (soprattutto a Monte Cresia), consentendo anche agli abitanti dei villaggi di poter rientrare a casa con le loro auto. Danni pesanti anche a “Su pardu”, asfaltata e trafficatissima dove si sono creati veri e propri crateri in tutto il tracciato».

Ora, la proclamazione dello stato di calamità naturale deciso dalla Giunta comunale dopo i sopralluoghi e una prima valutazione dei danni che ammonterebbero a circa 200mila euro.

«I danni- ha spiegato la sindaca Barbara Pusceddu- sono stati più gravi del previsto, soprattutto nella viabilità rurale, a Solanas, Taulaxia, San Basilio, San Gregorio, Monte Cresia e altre località ancora del territorio comunale. Per il momento siamo intervenuti nella emergenza. Ora bisognerà intervenire con nuovi interventi di riparazione vera e propria. Siamo pronti a chiedere alla Regione i fondi necessari».

