Danni per il maltempo, via libera agli indennizzi 

Dalla Regione arriva l'okay ai ristori per i per privati cittadini masesi che l'estate scorsa, l'11 agosto, hanno subito danni nel corso dell'ondata di maltempo che ha investito il paese causando disagi e perdite anche gravi.

I cittadini che dopo la calamità naturale hanno presentato richiesta di ristoro per i danni subiti, possono dare inizio ai lavori per la sistemazione delle strutture danneggiate ed eventualmente procedere all'acquisto dei beni andati perduti e conservare le ricevute delle spese sostenute.

L'avvio per il procedimento di assegnazione dei contributi per i ristori però avverrà solo dopo l'approvazione dell'atto di programmazione da parte della Giunta Regionale, limitatamente allo stanziamento annuale di bilancio e sarà necessario presentare la documentazione che attesti le spese sostenute.

Il Comune di Elmas pur non avendo nessuna competenza in merito ai ristori economici dei danni, si fa carico della comunicazione attraverso i canali istituzionali, di tutti i passi compiuti dalla Regione per tenere informati i cittadini ai quali però consiglia di tenersi aggiornati anche consultando il sito della Regione.