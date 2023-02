«Danni nei campi, servono fondi» 

È stata accolta positivamente a Samassi la decisione della Giunta di dichiarare lo stato di calamità per i danni subiti dal comparto agricolo in seguito alle gelate di gennaio e febbraio. «Si sta prestando attenzione al problema delle condizioni climatiche avverse – commenta Matteo Frau, produttore locale e presidente provinciale della Cia – che hanno causato molte difficoltà nel comparto». Il passaggio repentino dal caldo anomalo alle gelate ha infatti causato grossi danni alle piante del carciofo. Il risultato è stata una perdita economica elevata e una rappresentazione della problematica del settore lo dà la Cooperativa, punto di riferimento importante per il territorio che raccoglie le produzioni di oltre cento aziende.

«Negli scorsi anni il fatturato dava una buona quota di tutta la produzione annua – continua Frau –. Quest’anno non si è lavorato per quasi due mesi per una perdita totale di circa un milione di euro». Si attende ora l’intervento di Laore per una stima dei reali danni nei campi. «È un primo passo per un eventuale aiuto e indennizzo delle perdite, aspettiamo di vedere se ci sarà uno stanziamento di fondi. Negli ultimi anni gli aiuti concreti sono venuti meno, speriamo in meglio per il futuro». ( fab. c. )

