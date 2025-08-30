VaiOnline
Monserrato.
31 agosto 2025 alle 01:05

Danni in un market, pensionato nei guai 

Furioso per la mancata sostituzione di un prodotto rovina la merce negli scaffali 

Furioso perché non gli avevano voluto cambiare un prodotto alimentare acquistato qualche giorno prima, è tornato nel market armato di coltello rovinando per dispetto la merce esposta sugli scaffali, in particolare varie confezioni di frutta, verdura e carne. Tutta merce a quel punto non più vendibile, per un valore complessivo di 160 euro.

Identificato attraverso le telecamere interne, un pensionato di 74 anni è stato denunciato per danneggiamento dopo una breve indagine condotta dai carabinieri della stazione. Con i quali, appunto, si è giustificato spiegando di non aver gradito il diniego di cambiargli il prodotto.

Gli accertamenti
L’indagine è scattata dopo la denuncia della titolare di un esercizio commerciale che qualche giorno fa si è presentata in caserma e ha spiegato ai carabinieri quanto avvenuto all’interno del proprio supermercato. Dai filmati delle telecamere, si notava infatti un uomo intento a rovinare con un coltello alcuni prodotti alimentari esposti sugli scaffali del market.

Analizzando i video dell’impianto di sorveglianza, i militari hanno impiegato pochi giorni per risalire al presunto autore del raid: un 74enne pensionato residente a Monserrato. A quel punto l’anziano è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.

La giustificazione
Durante le indagini, i carabinieri hanno anche raccolto le dichiarazioni dell’uomo, che avrebbe riferito loro di aver agito in preda alla rabbia e allo sconforto dopo che, alcuni giorni prima, resosi conto di aver acquistato un prodotto alimentare a lui non gradito, si era recato al punto vendita per ottenerne la sostituzione. Quando gli hanno detto che non era possibile, il pensionato avrebbe deciso di vendicarsi danneggiando gli alimentari esposti sugli scaffali. Una reazione che gli è costata una denuncia.

