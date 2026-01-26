Danni e pericoli dopo il passaggio del ciclone, il cimitero resta chiuso almeno fino a venerdì 

I danni, e le situazioni di pericolo, causati dal maltempo che ha colpito una settimana fa la città continuano a farsi sentire così come vanno avanti gli interventi per mettere in sicurezza aree versi e le zone maggiormente colpite dal ciclone Harry. Per questo motivo, per consentire gli ulteriori lavori delle squadre degli operai, il cimitero monumentale di Bonaria resterà chiuso fino a venerdì. «Salvo nuova comunicazione», fanno sapere dagli uffici del Comune.

La decisione è stata presa per consentire «il proseguimento degli interventi di ripristino di adeguate condizioni per l’apertura al pubblico, inclusi quelli di pulizia straordinaria, in particolare dal guano». Tutte conseguenze della tempesta di vento e pioggia che si è abbattuta sulla città tra lunedì e mercoledì scorsi: inevitabile che ci siano stati segni pesanti sul già malandato cimitero di Bonaria, da anni in attesa di interventi per riqualificare le sepolture storiche e i viali ostaggio di un degrado sempre più intollerabile. La chiusura, inizialmente prevista per il fine settimana, è stata prorogata fino a venerdì.

