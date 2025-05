Danni e furti sulle auto: «Abbiamo paura» 

Auto ancora nel mirino a Sestu per la disperazione dei proprietari. Il primo grave episodio a Cortexandra, dove una Mini Cooper nuova è stata gravemente danneggiata. I soliti ignoti hanno spaccato un vetro e portato via gli sportelli da un lato. I proprietari hanno pubblicato la foto sui social, alla ricerca di qualsiasi testimone. «Dopo tanti sacrifici per poterla acquistare e continuare a pagarla, ritrovarla in queste condizioni fa davvero male senza un perché», commenta Jenny Fortini.E come raccontano i residenti chiedendo l’anonimato, episodi simili accadono spesso, tra i pilotis delle grandi palazzine di questo quartiere. Due sestesi che si recavano al lavoro hanno invece segnalato un’auto bruciata. Racconta Laura Spissu; «C’era ancora la targa quindi faremo denuncia». Due casi di furti su commissione, sempre più diffusi; il primo vicino alle abitazioni, il secondo nell’aperta campagna, dove a volte i veicoli vengono smontati e poi bruciati. RIPRODUZIONE RISERVATA(g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA