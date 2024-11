Danni e disagi dopo l’alluvione, attesa per i risarcimenti 

Sono ancora diverse le problematiche aperte e che stanno impegnando l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sandro Pili, dopo le forti piogge che nella notte fra il 26 e 27 ottobre hanno creato gravi danni in numerose abitazioni private, locali commerciali e aziende agricole. «Dopo la delibera di Giunta con cui due giorni dopo è stato dichiarato lo stato di calamità naturale- evidenziano dal Comune- siamo in attesa delle disposizioni della Regione per mandare avanti l’iter legato alla presentazione delle richieste di risarcimento e informare i cittadini danneggiati sulle modalità per poter ricevere i ristori». Al momento all’ufficio protocollo dell’Ente stanno arrivando le documentazioni da parte dei privati ma sono evidentemente da considerare di carattere conoscitivo in attesa di sapere cosa fare per proporle in maniera ufficiale. Intanto, dal Municipio si sta cercando di garantire a tutti la possibilità di smaltire i rifiuti causati dall’evento metereologico straordinario. Dal sito istituzionale è possibile scaricare il modulo per richiedere il ritiro di rifiuti non ancora conferiti; la domanda può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune o trasmessa attraverso la posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.terralba.or.it.

