Danni e alghe, l’eredità della tempesta 

Le recenti mareggiate hanno lasciato in eredità un tappeto di posidonia sul litorale tra Orrì e Foxi Lioni. La pianta, fonte di ossigeno per gli arenili e simbolo di un elevato valore ecologico delle acque, è stata rilasciata dal mare in notevoli quantità. Milioni di metri cubi di alghe sono spiaggiati sul tratto costiero dove si affacciano chioschi e attività turistiche che d’estate vengono presi d’assalto da migliaia di bagnanti. Ma le mareggiate, sospinte dall’incrocio dei venti provenienti da est, hanno anche provocato danni rilevanti: a Bari Sardo li hanno stimati in mezzo milione di euro e la Giunta comunale ha già dichiarato lo stato di calamità naturale. A Cardedu il lungomare di Museddu, aggredito da violente mareggiate, resta sorvegliato speciale.

Invasione di alghe

Il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax, Mattia Caniglia, ha chiesto ai sindaci dei centri costieri una relazione su eventuali danni provocati dalle perturbazioni dello scorso fine settimana. «Ho chiesto di segnalare eventuali situazioni di pericolo», spiega il tenente di vascello. Non è il caso della posidonia spiaggiata, benché il fenomeno naturale sia sotto la lente d’ingrandimento di Regione e Comuni. «Come Guardia costiera – dice il comandante Caniglia – potremmo intervenire nel caso la posidonia diventasse tossica o, seccandosi, emanasse dei cattivi odori. Diversamente la competenza è di Regione e Comuni». Chiaro che tutti confidino in un successivo intervento della natura: «Che - tiene a sottolineare il comandante - solitamente avviene prima della stagione estiva con il mare che si riprende la posidonia, che ricordiamo è sintomo di un mare pulito perché cresce dove c’è una biodiversità giusta». Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente, conferma l’attenzione verso il fenomeno: «Ho segnalato il caso in Assessorato per capire se intervenire ed eventualmente in che misura. Non possiamo rimuoverle, ma si potrebbero eventualmente raccogliere e accatastare in altri luoghi».

Danni ingenti

Dopo la tempesta è tornato il sereno. Ma a Bari Sardo fanno la conta dei danni. Al termine dei sopralluoghi effettuati tra lunedì e ieri sono emersi seri danni sulla foce di Planargia, in prossimità del canale di bonifica, l’erosione della spiaggia e della strada di Bau Samuccu, chiusa durante l’allerta rossa. Ingentissimi i danni, stimati in mezzo milione di euro. L’esecutivo ha dichiarato lo stato di calamità naturale, procedura utile per richiedere la concessione di aiuti economici alla Regione. «Procederemo senza indugi per ripristinare le condizioni di sicurezza e salvaguardare l’ambiente naturale e le infrastrutture», dichiara il primo cittadino, Ivan Mameli.

RIPRODUZIONE RISERVATA