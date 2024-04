Danni dopo le piogge, l’Ente condannato 

Prima la decisione del Tribunale di Oristano, poi la Corte d’appello di Cagliari ha confermato che i danni in quella casa di via Neapolis a Terralba erano stati provocati dalle abbondanti piogge dell'autunno 2010 e in particolare dalla mancata pulizia dei pozzetti. Con il risultato che il Comune è stato condannato a risarcire i danni a Elisabetta Pani, 68 anni, collaboratrice scolastica: 4800 euro più le spese legali aveva stabilito il Tribunale civile di Oristano. E quella sentenza è stata confermata ora dai giudici calgiaritani, che hanno rigettato il ricorso depositato dall’amministrazione comunale di Terralba. «Dopo anni di tribolazioni era arrivata la sentenza del Tribunale e ora anche quella della Corte d’appello» ha commentato Pani, che ha dovuto affrontare una situazione difficile per anni e vivere in una casa danneggiata: l'intonaco delle pareti scrostato, i battiscopa saltati, i mobili zuppi d'acqua e l'umidità ovunque. Una conseguenza delle piogge abbondanti che nel 2010 avevano allagato la sua casa in via Neapolis.

La causa

Il procedimento civile era stato avviato, con citazione del Comune (rappresentato dall’avvocato Valerio Martis), dopo diverse richieste risarcitorie che non avevano prodotto alcun esito. Nel corso del procedimento il giudice aveva sentito alcuni testimoni che avevano confermato la circostanza del settembre 2010, quando la casa della donna era stata allagata con gravi danni. Nel 2020 la decisione del Tribunale che dava ragione a Elisabetta Pani; successivamente il Comune aveva deciso di impugnare quella sentenza, ricorrendo in appello e sostenendo di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire eventuali danni ai cittadini, di fronte a un evento meteorologico di notevole intensità. Nel ricorso, il Comune sosteneva che quell’evento fosse ascrivibile al caso fortuito e contestando, inoltre, il nesso causale tra l’allagamento e i presunti danni.

L’alluvione

Nell'autunno 2010 si era verificata una situazione grave: «Era la quinta volta che subivo i disastri di piogge torrenziali. Tutto perché i pozzetti non venivano ripuliti regolarmente» aveva raccontato Elisabetta Pani. «Ogni volta che sento arrivare la pioggia mi tornano in mente tutti i danni alla casa e temo nuovi disastri». Fortunatamente l'abitazione della collaboratrice scolastica non aveva subito danni dalla disastrosa alluvione del novembre 2013. ( p. m. )

