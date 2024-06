Danni della fauna selvatica, Coldiretti incontra i prefetti sardi 

Messi in ginocchio dalla fauna selvatica: i rappresentanti di Coldiretti incontreranno oggi alle 9,30, i prefetti di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari per chiedere un impegno contro i danni provocati all’agricoltura da cinghiali, cervi, cornacchie, nutrie e cormorani. I vertici si terranno in concomitanza davanti alle prefetture di tutta l’Isola: l’obiettivo del sit-in è quello di sollevare l’attenzione sul problema che colpisce le aziende agricole di tutta la Sardegna. L’incontro chiesto ai prefetti arriva a stretto giro dopo gli ultimi incidenti stradali di Pula – in un caso mortale – provocati dall’attraversamento dei cervi, animali diventati nella zona una minaccia non solo per gli agricoltori, ma anche per gli automobilisti. «Questa situazione desta sempre più preoccupazione – fanno sapere da Coldiretti -, quella legata agli animali selvatici è un’emergenza che sta colpendo decine di aziende agricole in tutta la Sardegna, e che sta continuando ad assumere contorni sempre peggiori. Ne sono prova i tragici eventi sulle nostre strade, ultimo l’incidente di Pula di alcuni giorni fa, costato la vita a un motociclista. Anche per questo agricoltori e allevatori da tutta l’Isola si sono dati appuntamento per questa manifestazione, preoccupati per un fenomeno che sta creando gravi ripercussioni ai fatturati delle aziende con milioni di euro di danni, senza dimenticare i rischi per l’incolumità degli automobilisti sulle strade».



